Επιμένει η Γερμανία: Πρώτα λύση δύο κρατών, μετά αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

Η Γερμανία επανέλαβε τη θέση της ότι η αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να έρθει μόνο μετά το τέλος μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης για μια λύση δύο κρατών.

«Μια λύση δύο κρατών μέσω διαπραγματεύσεων είναι η οδός που μπορεί να επιτρέψει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να ζήσουν με ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

«Για τη Γερμανία, η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους θα έρθει στο τέλος της διαδικασίας. Αλλά μια τέτοια διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει τώρα», πρόσθεσε.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν το Κράτος της Παλαιστίνης την Κυριακή, και η Γαλλία και άλλες χώρες αναμένεται να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Από την πλευρά της, η Γερμανία δεν προβλέπει αυτή την αναγνώριση βραχυπρόθεσμα και συνεχίζει να λέει πως αυτή εξαρτάται από τη λύση των δύο κρατών.

Πηγή: Le Figaro

