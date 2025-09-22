Η Παλαιστίνη αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

«Η λύση των δύο κρατών -του Ισραήλ και της Παλαιστίνης -είναι ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη ειρήνη στη Μέση Ανατολή»: Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν πλέον ακόμη και σημαντικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, με την απόφασή τους να αναγνωρίσουν την ύπαρξη Παλαιστινιακού Κράτους.

Η Παλαιστίνη είναι από σήμερα η αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κάπου 12 κράτη αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, ανεβάζοντας σε 156 τον αριθμό των χωρών που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος σε σύνολο 193 μελών του ΟΗΕ. Το ιδιαίτερο είναι ότι τρία οικονομικά ισχυρά κράτη της G7, μαζί και η Αυστραλία, αναγνωρίζουν για πρώτη φορά ένα παλαιστινιακό κράτος, εξηγεί ο Ρίτσαρντ Γκόουαν του διεθνούς think tank Crisis Group και προσθέτει: «Παρόλο που περισσότερα από τα τρία τέταρτα όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, το γεγονός ότι σημαντικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ κάνουν τώρα και αυτοί αυτό το βήμα, έχει συμβολική σημασία».

Υπάρχει βεβαίως μια κάποια ειρωνεία στο γεγονός ότι η Παλαιστίνη αποκτά σημασία για τις μεγάλες δυνάμεις στον κόσμο, ενώ απομένει όλο και μικρότερη στο έδαφος.

Η Λωρίδα της Γάζας έχει σχεδόν βομβαρδιστεί ολοσχερώς και ακόμη περισσότεροι παράνομοι εβραϊκοί οικισμοί ξεφυτρώνουν στη Δυτική Όχθη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προετοιμασία για τη μεγάλη εβδομάδα του ΟΗΕ ήταν τόσο ταραχώδης όσο αναμένεται να είναι η εξέλιξή της.

«Το μήνυμα που θέλουν όμως να στείλουν οι μεγάλες δυνάμεις στους Παλαιστίνιους είναι: Αν συνεργαστούν μαζί μας και με τον ΟΗΕ, αυτό θα είναι πιο χρήσιμο από τη χρήση βίας όπως έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», λέει ο Ρίτσαρντ Γκόουαν.

Η «γενοκτονία» που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ , μαζί με την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους από βασικούς εταίρους και συμμάχους των ΗΠΑ, θα μονοπωλήσουν την έναρξη της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά αυτή την εβδομάδα στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Οι ΗΠΑ μάλιστα αρνήθηκαν να δώσουν βίζα στον Μαχμούντ Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Για να παρακάμψουν την απαγόρευση εισόδου στον Μαχμούντ Αμπάς-κάτι που παραβιάζει τις συμφωνίες που δεσμεύουν τις ΗΠΑ, ως χώρα υποδοχής, με τον ΟΗΕ- η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την Παρασκευή ένα ψήφισμα που επιτρέπει στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, να συμμετάσχει εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης τόσο στη σημερινή συνεδρίαση όσο και στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης. «Μόνο πέντε χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, απέρριψαν αυτήν την επιλογή, σε μια περαιτέρω επίδειξη διεθνούς απομόνωσης, η οποία θα τις καθιστούσε, αν δεν υπήρχε η ισχύς που διαθέτουν, ένα είδος κράτους-παρία», λένε Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Απομόνωση ΗΠΑ και Ισραήλ

Την περασμένη Πέμπτη, οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο στο έκτο ψήφισμα -το οποίο θα ήταν δεσμευτικό- στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που απαιτούσε άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, καθώς και τη διευκόλυνση της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάθε τέτοια ψήφος όμως, συμβάλλει στην επιδείνωση του χάσματος μεταξύ των δύο εταίρων και του υπόλοιπου κόσμου. «Το πολλοστό βέτο των ΗΠΑ σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που ζητούσε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα την περασμένη Πέμπτη έχει υπογραμμίσει περαιτέρω την απομόνωση της Ουάσινγκτον και του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου. Μια απομόνωση που γίνεται ακόμη πιο εμφανής από την ευρεία υποστήριξη της Παλαιστίνης από τη διεθνή κοινότητα», τονίζουν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές στη Νέα Υόρκη.

«Τα σχέδια που εξετάζει ο Λευκός Οίκος, τα οποία, στην πράξη, υποστηρίζουν την ισραηλινή προσάρτηση της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, αποτελούν ανάθεμα για πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες και τις μοναρχίες του Κόλπου», προσθέτουν.

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως «ηθικά χρεοκοπημένο» επειδή ανέθεσε έρευνα σε μια ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διαπράττει «γενοκτονία» στη Γάζα. «Έπρεπε να έχει εξαλειφθεί και το αντισημιτικό κυνήγι μαγισσών του να έχει τελειώσει», πρόσθεσε εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα πάντως σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι το Ισραήλ το έχει «παρατραβήξει » στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Associated Press-NORC. Αυτό το ποσοστό είναι 10 μονάδες υψηλότερο από ό,τι τον Νοέμβριο του 2023, όταν το 40% θεωρούσε ήδη την ισραηλινή επίθεση ως υπερβολική. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Μιλούν για ανταμοιβή για τους τρομοκράτες της Χαμάς και επικρίνουν έντονα τα σχέδια αναγνώρισης της Παλαιστίνης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες το θεωρεί αυτό ακατανόητο. «Δεν είναι δώρο προς τη Χαμάς. Επειδή η Χαμάς απορρίπτει τη λύση των δύο κρατών. Είναι ένα δώρο προς τον παλαιστινιακό λαό, ο οποίος έχει επίσης υποφέρει πολύ υπό την κυριαρχία της Χαμάς».

Ο Γκουτέρες δεν βλέπει καμία εναλλακτική λύση στη λύση των δύο κρατών. Χωρίς αυτήν, δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή και ο εξτρεμισμός θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Διάσκεψη Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας

Το έναυσμα πάντως για την ευρύτερη αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους έδωσε η λεγόμενη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Επίλυση του Ζητήματος της Παλαιστίνης και την Εφαρμογή της Λύσης Δύο Κρατών, μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ που συνδιοργανώθηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και ξεκίνησε τον Ιούλιο και στην οποία, για πρώτη φορά, το αραβικό μπλοκ κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της αλλά και την εξουσία στη Γάζα.

Η αποχώρηση της Χαμάς αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επόμενη μέρα και ένα από τα σημεία για τα οποία, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, «πολλά υπουργεία εξωτερικών διαπραγματεύονται, με το Λονδίνο στην πρώτη γραμμή, για να αποτρέψουν την εκτροχιασμό της σημαντικής εβδομάδας της παγκόσμιας διπλωματίας από την αναγνώριση της Παλαιστίνης».

Ο οδικός χάρτης

Ο οδικός χάρτης ή το σχέδιο ανοικοδόμησης που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ – σε αντίθεση με την τεράστια συμφωνία ακινήτων που ορισμένοι Ισραηλινοί υπουργοί οραματίζονται για τη Λωρίδα – βασίζεται περίπου σε μια τεχνοκρατική κυβέρνηση με διάρκεια ενός έτους, μια διεθνή ειρηνευτική δύναμη, την παραίτηση της εξουσίας από τη Χαμάς και την απόρριψη της μαζικής απέλασης Παλαιστινίων. Κανένα από αυτά τα σημεία δεν είναι καινούργιο: όλα διατυπώθηκαν λίγο πολύ ρητά στη διάσκεψη Σαουδικής Αραβίας -Γαλλίας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο .

Το Λονδίνο, το οποίο είχε θέσει ως όρο την αναγνώριση της Παλαιστίνης με την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, συζητά επίσης λεπτομερώς τον οδικό χάρτη που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ.