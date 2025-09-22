Logo Image

Ουκρανία: Τρεις νεκροί στη Ζαπορίζια από ρωσικά πλήγματα

Ουκρανία: Τρεις νεκροί στη Ζαπορίζια από ρωσικά πλήγματα

Οι Ουκρανοί λένε πως οι Ρώσοι έριξαν κατά την επίθεση τουλάχιστον 10 αεροπορικές βόμβες στην πόλη

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επίθεση νωρίς το πρωί στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

«Το πρωί της Δευτέρας στη Ζαπορίζια άρχισε με εκρήξεις και φωτιές», έγραψε ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν κατά την επίθεση τουλάχιστον 10 αεροπορικές βόμβες στην πόλη των περίπου 700.000 κατοίκων.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε 15 κτίρια διαμερισμάτων και 10 κατοικίες καθώς και σε άλλα κτίρια, δήλωσε ακόμα, προσθέτοντας ότι το πτώμα μιας γυναίκας ανασύρθηκε από τα συντρίμμια.

Κατάρριψη drones

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 132 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατέγραψε πλήγματα από εννέα σε επτά οικισμούς.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν χθες, Κυριακή, τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ενώ προκάλεσαν επίσης ζημιές σε πολιτικές υποδομές και κατοικίες, δήλωσε ο κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροβ.

Από την επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια διαμερισμάτων και κατοικίες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Πηγές: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

