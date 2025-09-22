«Έχω όμορφες αναμνήσεις από τον Τραμπ»: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δηλώνει ανοιχτός για διάλογο με τις ΗΠΑ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι έχει «όμορφες αναμνήσεις» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είναι ανοιχτός σε μελλοντικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον η Ουάσινγκτον σταματήσει να αξιώνει από την Πιονγκγιάνγκ να εγκαταλείψει το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.

Ο Κιμ συναντήθηκε με τον Τραμπ τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, προτού οι συνομιλίες, για τις παραχωρήσεις που ήταν διατεθειμένη να κάνει η Πιονγκγιάνγκ στο πυρηνικό της οπλοστάσιο, καταρρεύσουν στο Ανόι το 2019.

Η αξίωση των ΗΠΑ να εγκαταλείψει ο Κιμ το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων αποτελεί σταθερό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών, με την Πιονγιάνγκ να υπόκειται σε διαδοχικές κυρώσεις του ΟΗΕ για τα πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα.

«Εάν οι ΗΠΑ εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους περί αποπυρηνικοποίησης και, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, εκφράσουν πραγματική επιθυμία για ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην μπορούμε να καθίσουμε ενώπιος ενωπίω» με την ηγεσία τους, δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA)..

«Προσωπικά, έχω όμορφες αναμνήσεις από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ», συμπλήρωσε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης.

Πυρηνικές δοκιμές

Η Βόρεια Κορέα διεξήγαγε έξι πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 2006 και 2017, ενώ έκτοτε συνεχίζει να αναπτύσσει το οπλοστάσιό της παρά τις διεθνείς κυρώσεις. Η Πιονγκγιάνγκ υπεραμύνεται της ανάπτυξης του πυρηνικού της προγράμματος για στρατιωτικούς σκοπούς, επικαλούμενη τις απειλές που ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας. Τον Ιανουάριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε διαμηνύσει πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον».

Ο Κιμ επανέλαβε ότι η αποπυρηνικοποίηση δεν αποτελεί επιλογή. «Ο κόσμος γνωρίζει ήδη καλά τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αφού αναγκάσουν μια χώρα να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα και να αφοπλιστεί», είπε. «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά μας όπλα», επανέλαβε προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις βοήθησαν τη χώρα του «να γίνει ισχυρότερη, να οικοδομήσει αντοχή και αντίσταση που δεν μπορούν να συντριβούν από καμία πίεση».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πρωτόγνωρες επαφές με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, έχει εκφράσει βούληση να επαναλάβει τις συναντήσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας – «έναν έξυπνο άνθρωπο», όπως έχει πει.