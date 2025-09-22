Τρεις νεκροί σε επιδρομή ουκρανικών drones στην Κριμαία – Θέρετρο που κάνει διακοπές ο Πούτιν ο στόχος

Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Κυριακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Κριμαία, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 16 να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διορισμένης από τη Μόσχα τοπικής κυβέρνησης Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Τα ουκρανικά drones έπληξαν θέρετρο στην περιοχή του Φάρου στην Κριμαία, την χερσόνησο την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014. «Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην περιοχή του Φάρου, έγραψε ο Ακσιόνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, συμπληρώνοντας ότι ένα σανατόριο και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων». «Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», ανέφερε η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Ο Φάρος είναι μια τουριστική περιοχή στη νοτιότερη ακτή της χερσονήσου της Κριμαίας. Ο φερόμενος στόχος, το σανατόριο, είναι ένα πολυτελές θέρετρο που βρίσκεται κοντά σε τέσσερις ρωσικές κρατικές ντάτσες (καταλύματα-εξοχικές κατοικίες της πολιτικής ελίτ της Ρωσίας).

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η Ομοσπονδία Συνδικάτων του Ταταρστάν αγόρασε το θέρετρο το 2016 έχοντας λάβει οικονομική υποστήριξη από ρωσικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πετρελαϊκής εταιρείας Tatneft. Κατά το δημοσίευμα, η Ομοσπονδία είναι πιθανώς ένας ενδιάμεσος για την προστασία των πραγματικών ιδιοκτητών από τις κυρώσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει κάνει πολλές φορές διακοπές στο θέρετρο, το οποίο φέρεται να συνδέεται με την Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB).