Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Συναγερμός σε Φιλιππίνες, Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ

Με τον υπερτυφώνα Ραγκάσα (ή Νάντο) να σαρώνει τον Ειρηνικό με ανέμους που ξεπερνούν τα 250 χλμ./ώρα, Φιλιππίνες και Ταϊβάν τίθενται σε κατάσταση συναγερμού.

Οι αρχές διατάσσουν εκκενώσεις, κλείνουν σχολεία και υπηρεσίες, ενώ ειδικοί προειδοποιούν για πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Gosh Dang Typhoon #Ragasa in full daylight looks scary and it appears it has successfully completed its EWRC which means the wind fields in this storm has expanded more outwards from the center. The path of #Ragasa takes a western path near China potentially northern Vietnam#wx pic.twitter.com/1hWLoHk7eC — Clouddyywx (84-72) (@clouddyywx) September 22, 2025



«Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος»

Ο Ραγκάσα αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες τα αραιοκατοικημένα νησιά Μπατάνες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων.

Στη Μανίλα και σε 29 επαρχίες, σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Τζόνβικ Ρεμούλια κάλεσε τις τοπικές αρχές να «μην χάσουν χρόνο» στην απομάκρυνση οικογενειών από επικίνδυνες περιοχές.

Συναγερμός σε Λουζόν και Μπαμπουγιάν

Το βόρειο τμήμα της Λουζόν, της μεγαλύτερης και πολυπληθέστερης νήσου της χώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών.

Οι μετεωρολόγοι έχουν σημάνει τον υψηλότερο συναγερμό στα νησιά Μπαμπουγιάν, όπου οι αρχές προειδοποιούν για καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές καταιγίδες. Η μέγιστη ταχύτητα ανέμων αναμένεται να αγγίξει τα 205 χλμ./ώρα, με ριπές άνω των 250 χλμ./ώρα.

Η Ταϊβάν στο «μάτι» της κακοκαιρίας

Παρότι ο τυφώνας δεν προβλέπεται να πλήξει άμεσα την Ταϊβάν, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην ανατολική ακτή της.

Περίπου 300 κάτοικοι απομακρύνονται από την κομητεία Χουαλιέν, ενώ ακυρώνονται πτήσεις προς Ταϊτούνγκ και Χουαλιέν.

Χονγκ Κονγκ: φόβοι για «πάγωμα» αεροδρομίου

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Χονγκ Κονγκ, όπου το διεθνές αεροδρόμιο εξετάζει την αναστολή επιβατικών πτήσεων για έως και 36 ώρες.

Το Bloomberg μετέδωσε ότι πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν απειλήσει την περιοχή τα τελευταία χρόνια, αν και το Reuters δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Πηγές: Reuters, Bloomberg, ΑΠΕ – ΜΠΕ