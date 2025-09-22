Οι ΗΠΑ αποχαιρετούν τον Τσάρλι Κερκ – Τραμπ: Ο δολοφόνος ήταν ένα «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας» (βίντεο, φωτογραφίες)

Παρουσία δεκάδων χιλιάδων υποστηρικτών και μέσα σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η τελετή για τον αποχαιρετισμό του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή και ιδρυτή της Turning Point USA, που δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

LIVE: Turning Point USA holds memorial for Charlie Kirk https://t.co/g1jKwzGng5 — Reuters (@Reuters) September 21, 2025

Στην τελετή που διεξήχθη στο State Farm Stadium το «παρών» έδωσαν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, εκφωνώντας ο καθένας από τους προαναφερθέντες επικήδειο-αποχαιρετιστήριο λόγο.

Τραμπ: Ο δολοφόνος του Κερκ ήταν ένα «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον επικήδειο λόγο του, λέγοντας χαρακτηριστικά«Σήμερα η Αμερική είναι ένα έθνος σε θλίψη, ένα έθνος σε σοκ και ένα έθνος σε πένθος».

Είναι από τους λίγους ομιλητές που έκαναν οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, τον οποίο αποκάλεσε «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας».

Μίλησε λίγα λεπτά αφότου η Έρικα Κερκ δήλωσε από το βήμα ότι συγχώρεσε τον φερόμενο ως δολοφόνο.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Κερκ δολοφονήθηκε «γιατί είπε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του».

«Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη, για τον Θεό, τη χώρα, για τη λογική και για την κοινή λογική», είπε ο Τραμπ.

«Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία, έζησε με τόλμη και επιχειρηματολόγησε λαμπρά», επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

PRESIDENT TRUMP: “He was assassinated because he lived bravely, he lived boldly, and he argued brilliantly without apology.” pic.twitter.com/cMyzJfYnE0 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Απευθυνόμενος στο κατάμεστο στάδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «ο Τσάρλι μπορούσε πάντα να προσελκύσει πλήθος».

«Ήταν ένας ιεραπόστολος με ευγενές πνεύμα και έναν σπουδαίο, σπουδαίο σκοπό. Δεν μισούσε τους αντιπάλους του. Ήθελε το καλύτερο για αυτούς», τόνισε ο Τραμπ.

Για να προσθέσει: «Εδώ διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τον αντίπαλό μου», είπε. «Και δεν θέλω το καλύτερο για αυτούς», υπογράμμισε.

Ζητώντας συγγνώμη από την Έρικα Κερκ, ο Τραμπ είπε ότι απλώς δεν ήταν στο DNA του.

«Έρικα, μπορείς να μιλήσεις σε μένα και σε όλη την ομάδα, αλλά ίσως μπορέσουν να με πείσουν ότι αυτό δεν είναι σωστό, αλλά δεν αντέχω τον αντίπαλό μου», είπε.

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο Τσάρλι Κερκ ήταν «ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής μας για την αμερικανική ελευθερία».

«Κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι Κερκ, και ούτε τώρα η ιστορία», συμπλήρωσε.

Η Έρικα Κερκ συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της

Η Έρικα Κερκ συγκλόνισε τους πάντες όταν είπε ότι συγχωρεί τον άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον σύζυγό της, λαμβάνοντας θερμό χειροκρότημα από το πλήθος.

WATCH: Erika Kirk on the suspected assassin who took Charlie Kirk’s life: “That young man, I forgive him.” pic.twitter.com/UkS6CieGIt — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025



«Τον συγχωρώ», είπε, παραθέτοντας τα λόγια του Ιησού Χριστού επάνω στον σταυρό, λέγοντας: «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν».

Ήταν μια δήλωση που αντηχούσε σε όλο το στάδιο, κάνοντας το κοινό δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών να σηκωθεί όρθιο.

«Τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός», είπε, χωρίς να κατονομάσει τον ύποπτο, Τάιλερ Ρόμπινσον. «Η απάντηση στο μίσος δεν είναι το μίσος».

Είπε ότι η αποστολή του συζύγου της ήταν να σώσει νέους άνδρες από ανεκπλήρωτες ζωές «γεμάτες με δυσαρέσκεια, θυμό και μίσος».

«Ήθελε να σώσει νέους άνδρες, όπως ακριβώς αυτόν που του πήρε τη ζωή», είπε με σπασμένη φωνή.

Η Έρικα Κερκ δήλωσε ότι ήταν τιμή της που διορίστηκε η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού που ίδρυσε ο σύζυγός της Τσάρλι Κερκ, Turning Point USA, υποσχόμενη ότι θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέα παραρτήματα και ότι οι εκδηλώσεις στην πανεπιστημιούπολη που είχε οργανώσει ο Κερκ θα συνεχιστούν.

«Ο κόσμος χρειάζεται το Turning Point USA», είπε η Έρικα Κερκ. «Χρειάζεται μια ομάδα που θα καθοδηγεί τους νέους μακριά από το μονοπάτι της δυστυχίας και της αμαρτίας. Χρειάζεται κάτι που θα οδηγήσει τους ανθρώπους μακριά από την κόλαση σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο. Χρειάζεται νέους που θα κατευθύνονται προς την κατεύθυνση της αλήθειας και της ομορφιάς, και γι’ αυτό σας υπόσχομαι σήμερα ότι κάθε μέρος του έργου μας θα γίνει μεγαλύτερο».

«Ο Τσάρλι και εγώ ήμασταν ενωμένοι σε σκοπό. Το πάθος του ήταν το πάθος μου, και τώρα η αποστολή του είναι η αποστολή μου», πρόσθεσε η Κερκ. «Όλα όσα έχτισε το Turning Point USA μέσα από το όραμα και τη σκληρή δουλειά του Τσάρλι, θα τα κάνουμε 10 φορές μεγαλύτερα μέσα από τη δύναμη της μνήμης του».

Βανς: «Αυτή δεν είναι κηδεία», είναι μια «αναβίωση» του Τσάρλι Κερκ

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εκφώνησε μια συγκινητική και προκλητική ομιλία στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Τσάρλι Κερκ, περιγράφοντας το γεγονός όχι ως στιγμή πένθους, αλλά ως αναβίωση της κληρονομιάς και της πίστης του συντηρητικού ακτιβιστή.

«Ο κακός δολοφόνος που μας πήρε τον Τσάρλι περίμενε να έχουμε κηδεία σήμερα, και αντ’ αυτού, φίλοι μου, είχαμε μια αναβίωση και εορτασμό του Τσάρλι Κερκ και του Κυρίου του, Ιησού Χριστού», είπε ο Βανς από τη σκηνή στο Stadium Stadium Stadium στην Αριζόνα.

«Προσπάθησαν να φιμώσουν τον φίλο μου — τον δικό μας — Τσάρλι Κερκ, σήμερα μιλάμε για τον Τσάρλι πιο δυνατά από ποτέ».

VP VANCE: “He believed this country’s best days were not behind us, but ahead of us.” “The movement which he created demanded more. It demanded courage. It demanded hard work. It demanded building, and it demanded leaders.” “And, my friends, in Charlie Kirk we found a great… pic.twitter.com/SPuQeby1v3 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε τους αξιοσημείωτους παρευρισκόμενους στο μνημόσυνο, λέγοντας ότι ολόκληρη η διοίκηση είναι παρούσα επειδή ο Κερκ ήταν αυτός που τους βοήθησε εκεί.

Ο Βανς επικαλέστηκε το σκηνικό ως σύμβολο ανανέωσης και σκοπού: «Στον καυτό ήλιο της Αριζόνα, προστατευμένος σε μια μεγάλη, λαμπερή πόλη που ανέγειραν οι πατέρες μας από την έρημο, και από αυτήν την έρημο, ο Τσάρλι Κερκ δημιούργησε ένα κίνημα. Μετέτρεψε το πρόσωπο του συντηρητισμού στην εποχή μας, και με αυτόν τον τρόπο, άλλαξε την πορεία της αμερικανικής ιστορίας στις ανερχόμενες γενιές σε όλη τη χώρα».

Ρούμπιο: Πολιτική η δολοφονία του Κερκ

Τονίζοντας την προσωπική φιλία του Κερκ με τον πρόεδρο και κορυφαία στελέχη του Λευκού Οίκου, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη δολοφονία του ακτιβιστή «πολιτική δολοφονία, αλλά και θάνατο σε οικογενειακό επίπεδο».

«Νομίζω ότι είχε τεράστιο αντίκτυπο στους νέους Αμερικανούς γενικά. Νομίζω ότι είχε πολύ ιδιαίτερο και άμεσο αντίκτυπο στους νέους άνδρες σε αυτή τη χώρα, αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες εξελίξεις που έχω δει», είπε.

Ο Ρούμπιο επαίνεσε ιδιαίτερα την παρότρυνση του Κερκ προς τους νέους να «ζήσουν μια παραγωγική ζωή, να παντρευτούν, να δημιουργήσουν οικογένεια, να αγαπήσουν τη χώρα τους».

Χέγκσεθ: Ο Κερκ «πέθανε όπως έζησε, λέγοντας την αλήθεια»

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ περιέγραψε τον Κερκ ως «πολεμιστή για την πατρίδα, πολεμιστή για τον Χριστό», λέγοντας ότι ο συντηρητικός ακτιβιστής «πέθανε όπως έζησε, λέγοντας την αλήθεια».

«Ο Τσάρλι διεξήγαγε πόλεμο, όχι με όπλο, αλλά με μια σκηνή, ένα μικρόφωνο, το μυαλό του και η αλήθεια και οι πύλες της κόλασης δεν μπορούσαν να τον κατατροπώσουν», είπε ο Χέγκσεθ στις παρατηρήσεις του.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό, αλλά ο Τσάρλι Κερκ ήθελε να πάει στο Γουέστ Πόιντ. Δεν συνέβη ποτέ. Προφανώς, η προσωπική του απώλεια εκείνη τη στιγμή ήταν το μεγάλο κέρδος του έθνους μας», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Τραμπ Τζούνιορ: Ο Κερκ ήταν σαν «μικρός αδερφός» μου

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε τον φόρο τιμής του στον Τσάρλι Κερκ με μερικά αστεία για τον πατέρα του, προτού περιγράψει τον Κερκ ως «σαν μικρό αδερφό» του.

Πριν από τη δολοφονία του, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι ο Κερκ του είπε: «Θέλω να με θυμούνται για το θάρρος μου, για την πίστη μου».

«Πριν από έντεκα ημέρες, καθώς ένας δειλός δολοφόνος σέρνονταν μπρούμυτα για να τερματίσει τη ζωή του Τσάρλι στη Γη, στοιχηματίζω ότι ο Τσάρλι είδε τον Υιό του Θεού να στέκεται όρθιος για να τον καλωσορίσει σπίτι», είπε ο Τραμπ Τζούνιορ.

«Η κληρονομιά του πρέπει να είναι ότι όταν του πήραν τη ζωή, ένα εκατομμύριο ακόμη Τσάρλι ήρθαν να γεμίσουν το κενό», υπογράμμισε.

Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Ο Τσάρλι άλλαξε την πορεία της ιστορίας όπως ο Χριστός

Ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, θυμήθηκε την «αφοσίωση του Τσάρλι Κερκ στον Θεό του» κατά τη διάρκεια των σχολίων του στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Κερκ και έκανε μια παραλληλία μεταξύ της ζωής του δολοφονημένου πολιτικού ακτιβιστή και αυτής του Ιησού Χριστού.

«Ο Χριστός πέθανε στα 33 του χρόνια, αλλά άλλαξε την πορεία της ιστορίας», δήλωσε ο υπουργός, του οποίου ο πατέρας σκοτώθηκε σε μια άλλη πολιτική δολοφονία πριν από περισσότερα από 50 χρόνια. «Ο Τσάρλι πέθανε στα 31 του χρόνια επειδή παραδόθηκε. Επίσης, τώρα άλλαξε την πορεία της ιστορίας».

Η χειραψία Τραμπ – Μασκ

Στην τελετή προσήλθε και ο ιδρυτής της SpaceX και Tesla, Έλον Μασκ.

NEW: President Trump and Elon Musk were spotted sitting together and chatting during a surprise reunion at Charlie Kirk’s memorial. pic.twitter.com/5asd3mTiJF — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου στο State Farm Stadium

Το State Farm Stadium, στην Γκλεντέιλ της Αριζόνα, γέμισε από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, νέους κυρίως που είχαν συνδεθεί με το έργο και το χριστιανικό μήνυμα του Κερκ.

Θλίψη, πίστη και οργή

Η ατμόσφαιρα θύμιζε γιγαντιαία λειτουργία. Ύμνοι αντηχούσαν σε όλο το στάδιο, με τους παρευρισκόμενους να ψέλνουν και να υψώνουν τα χέρια τους.

Πολλοί από τους νέους που βρέθηκαν εκεί περιέγραψαν τον Κερκ ως «αδελφό εν Χριστώ» και τόνισαν ότι αισθάνθηκαν ως προσπωπικό πλήγμα τη δολοφονία του.

«Ήταν έτοιμος να συνομιλήσει με αντίθετες φωνές, σε μια εποχή που έχουμε χάσει αυτή τη διάθεση», είπε μια φοιτήτρια στο CNN. Άλλοι δήλωσαν πως θέλησαν να δώσουν το παρών για να δείξουν στήριξη στην οικογένεια και στο χριστιανικό μήνυμά του.

NOW: The true scope of the crowd for Charlie Kirk in Arizona — WOW. Original estimates of 100K bumped to up to *300,000.* This is going to be one of the most remembered days in modern US history. @realdukedenman pic.twitter.com/r4gT1mnVHI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια: το βήμα είχε θωρακιστεί με αλεξίσφαιρο γυαλί, υπενθυμίζοντας το τεταμένο πολιτικό κλίμα μετά και την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ πέρυσι.

President @realDonaldTrump arrives in Arizona for Charlie Kirk’s funeral pic.twitter.com/HNaidKXAXJ — Margo Martin (@MargoMartin47) September 21, 2025

Today, hundreds of thousands of Americans unite to honor Charlie Kirk—his vision, his mission, his impact, and his deep love for this nation. Charlie Kirk was one of one. A life devoted to faith, freedom, and America. ❤️ In tribute to Charlie: pic.twitter.com/anlWX91bH8 — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Από θρήνο σε κινητοποίηση

Η οργάνωση που ίδρυσε ο Κερκ χρησιμοποίησε την κηδεία και ως ευκαιρία για κινητοποίηση: εθελοντές κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους καταγράφοντας νέους ψηφοφόρους, ενώ διανεμήθηκαν φυλλάδια για το επόμενο μεγάλο συνέδριο της οργάνωσης τον Δεκέμβριο.

Οι οπαδοί του Κερκ εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κληρονομιά του, ενώ η δολοφονία του έχει ήδη αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ. Στενοί φίλοι και συνεργάτες του μιλούν για «χαμένο αδελφό» αλλά και για «μάρτυρα» του κινήματος.