Ισραήλ: Επικοινωνία Σάαρ – Φάρατζ μετά την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ συνομίλησε νωρίτερα απόψε με τον Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Reform UK, ο οποίος καταδίκασε την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

«Οι δύο άνδρες ανέφεραν στη συνομιλία τους την ανακοίνωση της Χαμάς που επαινεί την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι ο Σάαρ είπε στον Φάρατζ ότι το Ισραήλ «γνωρίζει πώς να διακρίνει μεταξύ του βρετανικού λαού και της κυβέρνησής του».

Πηγή: Times of Israel