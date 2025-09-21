Τουρκία: Το CHP επανεξέλεξε πρόεδρο τον Οζέλ εν αναμονή της κρίσιμης δικαστικής απόφασης

Η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας επανεξέλεξε τον Οζγκούρ Οζέλ ως ηγέτη την Κυριακή σε έκτακτο συνέδριο που συγκλήθηκε σε μια προσπάθεια να προστατεύσει αυτόν και άλλους αρχηγούς του κόμματος από μια δικαστική απόφαση τον επόμενο μήνα που θα μπορούσε να διατάξει την απομάκρυνσή τους.

Το δικαστήριο της Άγκυρας πρόκειται να αποφανθεί για το αν θα ακυρώσει το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του 2023, όπου ο Οζέλ εξελέγη πρόεδρος λόγω φερόμενων παρατυπιών, μια υπόθεση που οι επικριτές της κυβέρνησης λένε ότι υπογραμμίζει την ολίσθηση της Τουρκίας προς την απολυταρχία υπό τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Η απόφαση, η οποία παρακολουθείται στενά στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αναμενόταν νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, αλλά αναβλήθηκε μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο συνέδριο

Από τις 917 ψήφους που δόθηκαν στη συγκέντρωση του CHP την Κυριακή, οι 835 κρίθηκαν έγκυρες και όλες πήγαν στον Οζέλ, ανέφερε το κόμμα.

Εξασφαλίζοντας μια νέα εντολή από τους αντιπροσώπους του κόμματος, τα στελέχη του CHP ελπίζουν να μειώσουν τον κίνδυνο η επερχόμενη δικαστική απόφαση για το συνέδριο του 2023 να εκθρονίσει τον Οζέλ.

Οι κατηγορίες κατά στελεχών του CHP

Δώδεκα μέλη του CHP, συμπεριλαμβανομένου του φυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου – του μεγαλύτερου πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν – αντιμετωπίζουν κατηγορίες που κυμαίνονται από την προσφορά χρημάτων και θέσεων εργασίας στους αντιπροσώπους έως την παραβίαση του νόμου περί πολιτικών κομμάτων της Τουρκίας. Όλοι αρνούνται κάθε αδίκημα.

Το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα των εισαγγελέων να θέσουν σε αναστολή τον Οζέλ και την κυβέρνησή του εν τω μεταξύ.

Ο Οζέλ έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα θέση από την κράτηση του Ιμάμογλου τον Μάρτιο, αναδεικνύοντας τον επόμενο μεγαλύτερο αντίπαλο του Ερντογάν.

Ο Ερντογάν, του οποίου το κυβερνών κόμμα AKP κυριαρχεί στην τουρκική πολιτική σκηνή για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο CHP για τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντας την περσινή ψηφοφορία «παραποιημένη» και «δόλια διαδικασία».

Το CHP είναι η μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο και ελέγχει τις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας.

