Και η Πορτογαλία αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος

Ο Πορτογάλος υπουργός Εξωτερικών Πάουλο Ράνγκελ ανακοινώνει την αναγνώριση από τη Λισαβόνα ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Η Πορτογαλία είναι η τέταρτη χώρα που επιβεβαιώνει σήμερα την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, μετά τον Καναδά, την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αποτελεί την υλοποίηση μιας θεμελιώδους, σταθερής και θεμελιώδους γραμμής της πορτογαλικής εξωτερικής πολιτικής», δήλωσε ο Ράνγκελ σε δημοσιογράφους στην έδρα της μόνιμης αντιπροσωπείας της Πορτογαλίας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη.

Ακόμη, είπε ότι «η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τον μόνο δρόμο προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη… μια εκεχειρία είναι επείγουσα», προσθέτοντας ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να έχει καμία μορφή ελέγχου στη Γάζα ή εκτός αυτής» και απαιτώντας την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ράνγκελ ανάφερε επίσης ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης «δεν σβήνει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα» και καταδίκασε επίσης την κατάσταση λιμού εκεί, την καταστροφή και την «επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη».

Πηγή: Times of Israel, Reuters

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.