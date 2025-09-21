Λίβανος: Πέντε νεκροί, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, μετά από ισραηλινή επίθεση με drones στο νότο

Μια ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σκότωσε πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, στην πόλη Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου την Κυριακή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ έχει συχνά στοχεύσει αυτό που αποκαλεί θέσεις της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο από τότε που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο μια εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι η επιδρομή έπληξε μια μοτοσικλέτα και ένα όχημα, τραυματίζοντας δύο άλλα.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ένας πατέρας και τα τρία παιδιά του ήταν μεταξύ των νεκρών, με τη μητέρα να έχει τραυματιστεί. Είπε ότι είχαν αμερικανική υπηκοότητα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε ένα μέλος της Χεζμπολάχ στην επιδρομή, αλλά ότι «σκοτώθηκαν αρκετοί αμέτοχοι πολίτες».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λυπούνται για οποιαδήποτε βλάβη σε αμέτοχα άτομα και ενεργούν για να ελαχιστοποιήσουν τη βλάβη όσο το δυνατόν περισσότερο. Το περιστατικό βρίσκεται υπό εξέταση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Αντίδραση του λιβανέζου πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σε μια ανάρτηση στο X, περιέγραψε την επίθεση ως «κατάφωρο έγκλημα κατά των αμάχων και μήνυμα εκφοβισμού που στοχεύει στον λαό μας να επιστρέψει στα χωριά του στο νότο».

Ο Λίβανος δέχεται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σαουδική Αραβία και τους εγχώριους αντιπάλους της Χεζμπολάχ να αφοπλίσει την ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει ότι θα ήταν σοβαρό λάθος ακόμη και να συζητηθεί ο αφοπλισμός ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο και καταλαμβάνει εκτάσεις εδάφους στο νότο του.

