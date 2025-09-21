Logo Image

Γάζα: Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εκτέλεσε τρεις κατοίκους που κατηγορήθηκαν για συνεργασία με το Ισραήλ

Δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί

Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τη Χαμάς δημοσίευσαν βίντεο που, όπως ισχυρίζονται, δείχνουν την εκτέλεση στην πόλη της Γάζας απόψε το βράδυ τριών κατοίκων της Γάζας που κατηγορούνταν για συνεργασία με το Ισραήλ.

Το βίντεο δείχνει τρεις άνδρες με δεμένα μάτια και χέρια, περικυκλωμένους από ένοπλους άνδρες και ένα πλήθος. Ένας από τους ένοπλους δηλώνει ότι είναι «συνεργάτες που πρόδωσαν την πατρίδα τους και άπλωσαν χέρι στην κατοχή για να σκοτώσουν τον λαό τους».

Το βίντεο δεν δείχνει τους ένοπλους να βλάπτουν τους τρεις άνδρες.

