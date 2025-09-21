Χέρτζογκ: Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μια θλιβερή μέρα για όσους θέλουν την ειρήνη

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες αποτελεί μια θλιβερή μέρα για όσους θέλουν την ειρήνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Αυτό δεν θα βοηθήσει κανέναν Παλαιστίνιο, δεν θα απελευθερώσει κανέναν όμηρο και δεν θα μας βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Θα ενισχύσει μόνο τις δυνάμεις του σκότους», δήλωσε ο Χέρτζογκ, προσθέτοντας ότι «αυτή είναι μια θλιβερή μέρα για όσους αναζητούν την αληθινή ειρήνη».

Πηγή: ΑΜΠΕ

