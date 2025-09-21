Οι όροι που έθεσε το Λονδίνο – και το Ισραήλ αγνόησε πριν από την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Τον περασμένο Ιούλιο ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι διατεθειμένος να μην προβεί σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ακόμη, εφόσον το Ισραήλ τηρούσε πέντε όρους:

Να κάνει ουσιαστικά βήματα για τον τερματισμό της «αποτρόπαιης» κατάστασης στη Γάζα.

Να επιτρέψει στον ΟΗΕ την επανεκκίνηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Να αποκλείσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Να δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα αναζωογονήσει την προοπτική λύσης δύο κρατών.

Η πραγματικότητα στο έδαφος

Από τότε, οι εξελίξεις κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Γάζα, ενώ ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι επικρατεί λιμός, με τις υπηρεσίες του να καταγγέλλουν ότι η ισραηλινή πλευρά συστηματικά παρεμποδίζει την παροχή βοήθειας.

Παράλληλα, η απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα –τη στιγμή που συζητούσε πρόταση για εκεχειρία– κατέστρεψε τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.

Εποικισμοί και προσάρτηση

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε οριστικά το σχέδιο εποικισμού E1, που προβλέπει 3.400 κατοικίες και θα κόψει τη Δυτική Όχθη στη μέση, αποκόπτοντας βόρειες και νότιες παλαιστινιακές περιοχές.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμοτριτς παρουσίασε πρόταση για προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης.

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»

Την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το διατύπωσε ξεκάθαρα: «Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος. Αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς».

Με αυτά τα δεδομένα, είναι σαφές ότι καμία από τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το Λονδίνο δεν ικανοποιήθηκε.

Αντίθετα, η ισραηλινή κυβέρνηση προχώρησε σε κινήσεις που απομακρύνουν κάθε προοπτική λύσης δύο κρατών. Η απόφαση της Βρετανίας να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, υπό αυτές τις συνθήκες, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα.

