Οι όροι που έθεσε το Λονδίνο – και το Ισραήλ αγνόησε πριν από την αναγνώριση της Παλαιστίνης

Τον περασμένο Ιούλιο ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι διατεθειμένος να μην προβεί σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους ακόμη, εφόσον το Ισραήλ τηρούσε πέντε όρους:
- Να κάνει ουσιαστικά βήματα για τον τερματισμό της «αποτρόπαιης» κατάστασης στη Γάζα.
- Να επιτρέψει στον ΟΗΕ την επανεκκίνηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.
- Να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.
- Να αποκλείσει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.
- Να δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία που θα αναζωογονήσει την προοπτική λύσης δύο κρατών.
Η πραγματικότητα στο έδαφος
Από τότε, οι εξελίξεις κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στη Γάζα, ενώ ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι επικρατεί λιμός, με τις υπηρεσίες του να καταγγέλλουν ότι η ισραηλινή πλευρά συστηματικά παρεμποδίζει την παροχή βοήθειας.
Παράλληλα, η απόπειρα δολοφονίας της ηγεσίας της Χαμάς στη Ντόχα –τη στιγμή που συζητούσε πρόταση για εκεχειρία– κατέστρεψε τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών.
Εποικισμοί και προσάρτηση
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Νετανιάχου ενέκρινε οριστικά το σχέδιο εποικισμού E1, που προβλέπει 3.400 κατοικίες και θα κόψει τη Δυτική Όχθη στη μέση, αποκόπτοντας βόρειες και νότιες παλαιστινιακές περιοχές.
Ο υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμοτριτς παρουσίασε πρόταση για προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης.
«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος»
Την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το διατύπωσε ξεκάθαρα: «Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας: δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος. Αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς».
Με αυτά τα δεδομένα, είναι σαφές ότι καμία από τις προϋποθέσεις που είχε θέσει το Λονδίνο δεν ικανοποιήθηκε.
Αντίθετα, η ισραηλινή κυβέρνηση προχώρησε σε κινήσεις που απομακρύνουν κάθε προοπτική λύσης δύο κρατών. Η απόφαση της Βρετανίας να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, υπό αυτές τις συνθήκες, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική και συμβολική βαρύτητα.
