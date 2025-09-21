Χαμάς για αναγνώριση Παλαιστίνης απο Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία: «Σημαντικό βήμα»

Η Χαμάς, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλά άλλα κράτη έχουν χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση, χαιρέτισε την είδηση ​​ότι η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος.

Σε ανακοίνωσή της, η ένοπλη ομάδα και το πολιτικό κίνημα στη Γάζα αναφέρει: «Αυτή η αναγνώριση είναι ένα σημαντικό βήμα για την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού μας στη γη και τους ιερούς τόπους του, και στην ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους του με πρωτεύουσά του την Ιερουσαλήμ».

Προσθέτει όμως ότι η κίνηση «πρέπει να συνοδεύεται από πρακτικά μέτρα» που θα οδηγήσουν σε «άμεσο τερματισμό» του πολέμου στη Γάζα και θα «αντιμετωπίσουν» τα σχέδια εποικισμού στη Δυτική Όχθη.

Καλεί επίσης τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ να «σταματήσουν κάθε μορφή συνεργασίας και συντονισμού» με το Ισραήλ.

Πηγή: BBC

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.