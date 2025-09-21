Μακρόν: Η Γαλλία δεν θα ανοίξει πρεσβεία εντός παλαιστινιακού εδάφους μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι

Η σχεδιαζόμενη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία δεν θα περιλαμβάνει το άνοιγμα πρεσβείας μέχρι η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά στη Γάζα, λέει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα.

«Θα είναι, για εμάς, μια πολύ σαφής απαίτηση πριν από το άνοιγμα, για παράδειγμα, μιας πρεσβείας στην Παλαιστίνη», είπεο Μακρόν στο CBS News σε συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε την ώρα που η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος σε μια συντονισμένη, σεισμική μετατόπιση από δεκαετίες δυτικής εξωτερικής πολιτικής.

«Όχι» στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Ο Μακρόν εκφράστηκε επίσης έντονα κατά οποιωνδήποτε σχεδίων εκτοπισμού Παλαιστινίων από τη Γάζα — την οποία θέλουν να αποτελέσουν μέρος ενός μελλοντικού κυρίαρχου κράτους — κατά την ανοικοδόμηση της περιοχής.

«Αλλά αν η προϋπόθεση ενός τέτοιου σχεδίου είναι να τους εκδιώξουμε, αυτό είναι απλώς μια τρέλα», επισήμανε ο Μακρόν στην εκπομπή «Face the Nation».

«Δεν θα έπρεπε — για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών, για την αξιοπιστία της Γαλλίας — να εφησυχάζουμε έμμεσα ή ρητά με ένα τέτοιο έργο», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πηγή: AFP

