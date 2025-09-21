Φορτισμένο το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ – Πλήθος κόσμου και ηχηρές παρουσίες (βίντεο, φωτογραφίες)

Μεγαλειώδης σε όγκο και φορτισμένη σε συναίσθημα είναι η τελετή για τον αποχαιρετισμό του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή και ιδρυτή της Turning Point USA, που δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Το State Farm Stadium, στην Γκλεντέιλ της Αριζόνα, γέμισε από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, νέους κυρίως που είχαν συνδεθεί με το έργο και το χριστιανικό μήνυμα του Κερκ.

Θλίψη, πίστη και οργή

Η ατμόσφαιρα θύμιζε γιγαντιαία λειτουργία. Ύμνοι αντηχούσαν σε όλο το στάδιο, με τους παρευρισκόμενους να ψέλνουν και να υψώνουν τα χέρια τους.

Πολλοί από τους νέους που βρέθηκαν εκεί περιέγραψαν τον Κερκ ως «αδελφό εν Χριστώ» και τόνισαν ότι αισθάνθηκαν ως προσπωπικό πλήγμα τη δολοφονία του.

«Ήταν έτοιμος να συνομιλήσει με αντίθετες φωνές, σε μια εποχή που έχουμε χάσει αυτή τη διάθεση», είπε μια φοιτήτρια στο CNN. Άλλοι δήλωσαν πως θέλησαν να δώσουν το παρών για να δείξουν στήριξη στην οικογένεια και στο χριστιανικό μήνυμά του.

NOW: The true scope of the crowd for Charlie Kirk in Arizona — WOW. Original estimates of 100K bumped to up to *300,000.* This is going to be one of the most remembered days in modern US history. @realdukedenman pic.twitter.com/r4gT1mnVHI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Ο Τραμπ και οι κορυφαίοι της κυβέρνησης

To «παρών» θα δώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε προσωπική σχέση με τον Κερκ. πρώην πρόεδρος θα είναι και ο τελευταίος ομιλητής της τελετής, με προσωπικές αναφορές στον φίλο του, ενώ παρόντες είναι και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου – από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέχρι τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια: το βήμα είχε θωρακιστεί με αλεξίσφαιρο γυαλί, υπενθυμίζοντας το τεταμένο πολιτικό κλίμα μετά και την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ πέρυσι.

Today, hundreds of thousands of Americans unite to honor Charlie Kirk—his vision, his mission, his impact, and his deep love for this nation. Charlie Kirk was one of one. A life devoted to faith, freedom, and America. ❤️ In tribute to Charlie: pic.twitter.com/anlWX91bH8 — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2025

Η «φλόγα» της Έρικα Κερκ

Τα βλέμματα στρέφονται και στην Έρικα Κερκ, η οποία ανέλαβε πλέον τα ηνία της Turning Point USA.

«Δεν έχετε ιδέα τη φωτιά που ανάψατε μέσα σε αυτή τη σύζυγο», είχε πει με σπασμένη φωνή λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του. «Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχήσουν στον κόσμο σαν πολεμική ιαχή. Θα κάνω την Turning Point USA το μεγαλύτερο κίνημα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα».

Η ίδια υποσχέθηκε να τιμήσει τον σύζυγό της μετατρέποντας το πένθος σε δράση και να συνεχίσει τη δουλειά του για τη στρατολόγηση νέων στον συντηρητικό χώρο.

A supporter who traveled across the country to celebrate Charlie Kirk’s life says it’s no surprise the stadium is at full capacity, crediting the late Turning Point USA CEO with inspiring him to speak out about his beliefs. “It was to be expected, if you ask me. He was a very… pic.twitter.com/h4FBUIk5m3 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Από θρήνο σε κινητοποίηση

Η οργάνωση που ίδρυσε ο Κερκ χρησιμοποίησε την κηδεία και ως ευκαιρία για κινητοποίηση: εθελοντές κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους παρευρισκόμενους καταγράφοντας νέους ψηφοφόρους, ενώ διανεμήθηκαν φυλλάδια για το επόμενο μεγάλο συνέδριο της οργάνωσης τον Δεκέμβριο.

Οι οπαδοί του Κερκ εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν την κληρονομιά του, ενώ η δολοφονία του έχει ήδη αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την πολιτική βία στις ΗΠΑ. Στενοί φίλοι και συνεργάτες του μιλούν για «χαμένο αδελφό» αλλά και για «μάρτυρα» του κινήματος.

Ένα σημείο καμπής

Η κηδεία του Κερκ δεν είναι απλώς αποχαιρετισμός σε έναν νεαρό ηγέτη της αμερικανικής δεξιάς. Είναι ταυτόχρονα επίδειξη δύναμης του χώρου που εκείνος οικοδόμησε και παράθυρο στο μέλλον της συντηρητικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Βρίσκει δε την αμερικανική κοινωνία βαθιά πολωμένη, αλλά και με ένα κύμα λογοκρισίας να σαρώνει στο όνομα ενός ανθρώπου που δήλωνε ότι θεωρεί την ελευθερία του λόγου και την προστασία της απόλυτη προτεραιότητα.