Ισραήλ: Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου

Περισσότεροι από 550.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει την Πόλη της Γάζας προς τα νότια της Λωρίδας από τα τέλη Αυγούστου, αναφέρει ο στρατός του Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις(IDF) επεκτείνουν την επίθεσή τους εναντίον της Χαμάς στην περιοχή.

Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εκτιμάται ότι διέμεναν στην Πόλη της Γάζας πριν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ξεκινήσουν την επίθεση. Ο στρατός διέταξε τους Παλαιστίνιους σε όλες τις περιοχές της Πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια «ανθρωπιστική ζώνη» που έχει οριστεί από το Ισραήλ στα νότια της Λωρίδας.

Ο στρατός εξέδωσε τις προειδοποιήσεις εκκένωσης στέλνοντας φωνητικά και γραπτά μηνύματα, ρίχνοντας φυλλάδια και πραγματοποιώντας τηλεφωνήματα. Στη νότια Γάζα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι η ανθρωπιστική ζώνη έχει προσαρμοστεί για όσους εκκενώνουν την Πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης «της επέκτασης των νοσοκομείων εκστρατείας, της επισκευής και σύνδεσης των γραμμών ύδρευσης και των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, παράλληλα με τη συνεχή τακτική προμήθεια τροφίμων, σκηνών, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού στην περιοχή».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις καλούν τους πολίτες στη Λωρίδα της Γάζας να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες για την ασφάλειά τους και να αποφεύγουν να παραμένουν σε περιοχές που ορίζονται ως επικίνδυνες», αναφέρει ο στρατός.

Η Χαμάς αποτρέπει την απομάκρυνση των Παλαιστινίων, λένε οι IDF

Παρά τις προσπάθειες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει προσπάθειες της Χαμάς να αποτρέψει τους πολίτες από το να μετακινηθούν στη νότια Γάζα, «κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ενώ παράλληλα εκμεταλλεύονται σκληρά τον άμαχο πληθυσμό ως ανθρώπινη ασπίδα για τρομοκρατικές δραστηριότητες».

Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι τρεις μεραρχίες, η 162η, η 98η και η 36η, ολοκλήρωσαν την είσοδό τους στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες και έχουν ξεκινήσει «επιχειρήσεις στα τρομοκρατικά οχυρά της Χαμάς» στην περιοχή.

Πηγή: Times of Israel

