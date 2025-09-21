Logo Image

Παλαιστίνη: Τι είναι κράτος;

Ποια τα εμπόδια παρά την αναγνώριση

Η σημερινή διπλωματική αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους σκοντάφτει σε ένα κλασικό ερώτημα: τι ακριβώς αναγνωρίζεται;

Η Σύμβαση του Μοντεβιδέο (1933) ορίζει τέσσερα κριτήρια για το κράτος.

  1. μόνιμος πληθυσμός
  2. ορισμένη επικράτεια
  3. κυβέρνηση
  4. ικανότητα διεθνών σχέσεων.

Οι Παλαιστίνιοι πληρούν προφανώς το πρώτο (παρά τον υπαρξιακό κίνδυνο που επιφέρει ο πόλεμος) και, de facto, το τέταρτο — η παλαιστινιακή διπλωματική παρουσία και εκπροσώπηση το αποδεικνύει.
Εκεί που «σπάει» η εικόνα είναι η ορισμένη επικράτεια και η λειτουργική κυβέρνηση.

Αχαρτογράφητο κράτος: σύνορα χωρίς οριοθέτηση

Για τους Παλαιστινίους, το επιδιωκόμενο κράτος είναι τριμερές: Ανατολική Ιερουσαλήμ, Δυτική Όχθη, Λωρίδα της Γάζας — τα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Όμως: Δυτική Όχθη και Γάζα είναι γεωγραφικά αποσυνδεδεμένες από το 1948.

  • Στη Δυτική Όχθη, ο στρατός και οι έποικοι έχουν κατακερματίσει την ενότητα του χώρου. Η Παλαιστινιακή Αρχή διοικεί περίπου το 40% της επικράτειας σε νησίδες αρμοδιοτήτων που δεν συγκροτούν βιώσιμη χωρική συνέχεια.
  • Η Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει περικυκλωθεί από εβραϊκούς οικισμούς, αποκόπτοντας την πόλη από το περίγυρό της.
  • Η Γάζα, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, έχει υποστεί ολική υλική καταστροφή.

