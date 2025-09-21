Παλαιστίνη: Τι είναι κράτος;

Η σημερινή διπλωματική αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους σκοντάφτει σε ένα κλασικό ερώτημα: τι ακριβώς αναγνωρίζεται;

Η Σύμβαση του Μοντεβιδέο (1933) ορίζει τέσσερα κριτήρια για το κράτος.

μόνιμος πληθυσμός ορισμένη επικράτεια κυβέρνηση ικανότητα διεθνών σχέσεων.

Οι Παλαιστίνιοι πληρούν προφανώς το πρώτο (παρά τον υπαρξιακό κίνδυνο που επιφέρει ο πόλεμος) και, de facto, το τέταρτο — η παλαιστινιακή διπλωματική παρουσία και εκπροσώπηση το αποδεικνύει.

Εκεί που «σπάει» η εικόνα είναι η ορισμένη επικράτεια και η λειτουργική κυβέρνηση.

Αχαρτογράφητο κράτος: σύνορα χωρίς οριοθέτηση

Για τους Παλαιστινίους, το επιδιωκόμενο κράτος είναι τριμερές: Ανατολική Ιερουσαλήμ, Δυτική Όχθη, Λωρίδα της Γάζας — τα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967.

Όμως: Δυτική Όχθη και Γάζα είναι γεωγραφικά αποσυνδεδεμένες από το 1948.

Στη Δυτική Όχθη, ο στρατός και οι έποικοι έχουν κατακερματίσει την ενότητα του χώρου. Η Παλαιστινιακή Αρχή διοικεί περίπου το 40% της επικράτειας σε νησίδες αρμοδιοτήτων που δεν συγκροτούν βιώσιμη χωρική συνέχεια.

Η Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει περικυκλωθεί από εβραϊκούς οικισμούς, αποκόπτοντας την πόλη από το περίγυρό της.

Η Γάζα, μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, έχει υποστεί ολική υλική καταστροφή.

