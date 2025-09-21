Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στις 22 Σεπτεμβρίου

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος στις 22 Σεπτεμβρίου, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως τόνισε, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να δοθεί «ένας πολιτικός δρόμος προς την ειρήνη» και να ανοίξει μια διαδικασία που θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και την άμεση αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το σχέδιο Μακρόν για τη Γάζα

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, το επόμενο βήμα θα είναι η συγκρότηση αξιόπιστης διακυβέρνησης στη Γάζα και η ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου θύλακα, με τελικό στόχο τη λύση δύο κρατών.

«Αυτό θα απομονώσει τη Χαμάς και θα δώσει στους Παλαιστινίους ένα μέλλον πέρα από την τρομοκρατία», σημείωσε χαρακτηριστικά.«Ο πόλεμος δεν νίκησε τη Χαμάς»

Ο Μακρόν επέκρινε ανοιχτά την ισραηλινή στρατηγική «ολικής καταστροφής», υπογραμμίζοντας ότι «ο ολοκληρωτικός πόλεμος δεν νίκησε τη Χαμάς· αντιθέτως, της έφερε νέους στρατολόγους».

«Χρειαζόμαστε τη διπλωματία για να πετύχουμε ασφάλεια», πρόσθεσε, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να στραφεί η διεθνής κοινότητα σε πολιτικές πρωτοβουλίες.

Διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ

Η κίνηση της Γαλλίας έρχεται μετά την αντίστοιχη απόφαση της Βρετανίας, του Καναδά και της Αυστραλίας να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, στο πλαίσιο της αυξανόμενης διεθνούς πίεσης προς το Ισραήλ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ο ΟΗΕ έχει ήδη κάνει λόγο για «γενοκτονία», ενώ οι συζητήσεις για ανταλλαγή ομήρων και κατάπαυση του πυρός παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να απορρίπτει μέχρι στιγμής κάθε τέτοιο σενάριο.

