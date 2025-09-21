Οργισμένη αντίδραση Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε στην επίσημη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω ένα σαφές μήνυμα προς τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά την φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου — δίνετε μια τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», τόνισε ο Νετανιάχου.

«Δεν θα συμβεί», πρόσθεσε, λέγοντας με έμφαση: «Δεν θα ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος δυτικά του Ιορδάνη».

Μάλιστα, ο Νετανιάχου καυχιέται ότι υπό την ηγεσία του, το Ισραήλ «διπλασίασε τον εβραϊκό οικισμό στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια — και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία», συμπλήρωσε.

«Η απάντηση στην πρόσφατη προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα τρομοκρατικό κράτος στην καρδιά της γης μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες», επισήμανε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Περιμένετε», είπε.

Πιέσεις για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού του Ισραήλ πιέζουν ανοιχτά για να προσαρτήσει το Ισραήλ τμήματα της Δυτικής Όχθης, ειδικά την Κοιλάδα του Ιορδάνη.

Πηγή: BBC, Times of Israel

