Logo Image

Πόσες χώρες έχουν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Ποιες ακόμη ετοιμάζονται να το κάνουν

Κόσμος

Πόσες χώρες έχουν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Ποιες ακόμη ετοιμάζονται να το κάνουν

EPA/JUSTIN LANE

Ένας εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός - Αλλά και ηχηρότατες απουσίες

Μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία, που ανακοίνωσαν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ο κατάλογος των χωρών που έχουν προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση φτάνει πλέον τις 150 από τις 193 του ΟΗΕ – δηλαδή ποσοστό άνω του 78%.

Στην Ευρώπη, Ισπανία, Νορβηγία, Ιρλανδία είχαν ανοίξει πρώτες τον δρόμο, ενώ Γαλλία και  Πορτογαλία ετοιμάζονται να ακολουθήσουν. Στη Νέα Ζηλανδία, η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Το γεωγραφικό μωσαϊκό

Το διάγραμμα του BBC δείχνει ξεκάθαρα τον παγκόσμιο χάρτη αναγνώρισης:

Αφρική: σχεδόν σύσσωμη (54 χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις).
Μέση Ανατολή και Ασία: συντριπτική πλειοψηφία υπέρ, με λίγες εξαιρέσεις όπως Ισραήλ και Ιαπωνία.

Αμερική: ισχυρή παρουσία χωρών που αναγνωρίζουν, αλλά με σημαντικές εξαιρέσεις, όπως οι ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της Καραϊβικής.

Ευρώπη: Τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) ακόμη δεν έχουν αναγνωρίσει, αν και το κλίμα αλλάζει.Η χώρα μας στηρίζει σταθερά τη λύση των δύο κρατών, με την κυβέρνηση ωστόσο να επισημαίνει ότι δεν έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή για επίσημη αναγνώριση.

Ωκεανία: με την Αυστραλία να προσχωρεί, ο χάρτης αρχίζει να αλλάζει και εκεί.

Η ιδιότητα στον ΟΗΕ

Η Παλαιστίνη από το 2012 έχει καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η αναβάθμιση σε πλήρες κράτος-μέλος εμποδίζεται από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες –μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας με δικαίωμα βέτο– χρησιμοποιούν ή απειλούν να χρησιμοποιήσουν το βέτο τους σε κάθε σχετική απόπειρα.

Η ευρεία διεθνής αναγνώριση αποτυπώνει την επιθυμία της πλειοψηφίας των κρατών-μελών του ΟΗΕ να κρατήσουν ζωντανή την προοπτική της λύσης των δύο κρατών. Ωστόσο, η απουσία των ΗΠΑ και μεγάλου μέρους της Ε.Ε. αφήνει την Παλαιστίνη σε ένα καθεστώς «ημι-κρατικής υπόστασης» στη διεθνή σκηνή, με περιορισμένη επιρροή στις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube