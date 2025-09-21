Πόσες χώρες έχουν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Ποιες ακόμη ετοιμάζονται να το κάνουν

Μετά τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία, που ανακοίνωσαν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, ο κατάλογος των χωρών που έχουν προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση φτάνει πλέον τις 150 από τις 193 του ΟΗΕ – δηλαδή ποσοστό άνω του 78%.

Στην Ευρώπη, Ισπανία, Νορβηγία, Ιρλανδία είχαν ανοίξει πρώτες τον δρόμο, ενώ Γαλλία και Πορτογαλία ετοιμάζονται να ακολουθήσουν. Στη Νέα Ζηλανδία, η απόφαση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Το γεωγραφικό μωσαϊκό

Το διάγραμμα του BBC δείχνει ξεκάθαρα τον παγκόσμιο χάρτη αναγνώρισης:

Αφρική: σχεδόν σύσσωμη (54 χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις).

Μέση Ανατολή και Ασία: συντριπτική πλειοψηφία υπέρ, με λίγες εξαιρέσεις όπως Ισραήλ και Ιαπωνία.

Αμερική: ισχυρή παρουσία χωρών που αναγνωρίζουν, αλλά με σημαντικές εξαιρέσεις, όπως οι ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της Καραϊβικής.

Ευρώπη: Τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) ακόμη δεν έχουν αναγνωρίσει, αν και το κλίμα αλλάζει.Η χώρα μας στηρίζει σταθερά τη λύση των δύο κρατών, με την κυβέρνηση ωστόσο να επισημαίνει ότι δεν έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή για επίσημη αναγνώριση.

Ωκεανία: με την Αυστραλία να προσχωρεί, ο χάρτης αρχίζει να αλλάζει και εκεί.

Η ιδιότητα στον ΟΗΕ

Η Παλαιστίνη από το 2012 έχει καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η αναβάθμιση σε πλήρες κράτος-μέλος εμποδίζεται από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες –μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας με δικαίωμα βέτο– χρησιμοποιούν ή απειλούν να χρησιμοποιήσουν το βέτο τους σε κάθε σχετική απόπειρα.

Η ευρεία διεθνής αναγνώριση αποτυπώνει την επιθυμία της πλειοψηφίας των κρατών-μελών του ΟΗΕ να κρατήσουν ζωντανή την προοπτική της λύσης των δύο κρατών. Ωστόσο, η απουσία των ΗΠΑ και μεγάλου μέρους της Ε.Ε. αφήνει την Παλαιστίνη σε ένα καθεστώς «ημι-κρατικής υπόστασης» στη διεθνή σκηνή, με περιορισμένη επιρροή στις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών.