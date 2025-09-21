Μπάντενοχ (Τόρις): «Καταστροφική» η απόφαση για αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης

Με σκληρούς χαρακτηρισμούς αντέδρασε η αρχηγός των Τόρις στην απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

«Καταστροφικό. Απολύτως καταστροφικό. Θα μετανιώσουμε όλοι για τη μέρα που πάρθηκε αυτή η απόφαση», έγραψε σε ανάρτησή της, προσθέτοντας ότι η κίνηση «επιβραβεύει την τρομοκρατία χωρίς να τίθενται όροι για τη Χαμάς».

Η ίδια κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι εγκαταλείπει τους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα, ενώ «δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει τα δεινά των αθώων ανθρώπων που υποφέρουν από τον πόλεμο».

Επίθεση σε όλα τα μέτωπα

Η Συντηρητική ηγέτις διεύρυνε την κριτική της, παρουσιάζοντας την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως μέρος μιας συνολικής αδυναμίας της κυβέρνησης να δώσει λύσεις:

«Δεν μπορούν να φτιάξουν το NHS, οπότε προωθούν την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.»

«Δεν μπορούν να δημιουργήσουν δουλειές για τους νέους, οπότε τους δίνουν δικαίωμα ψήφου στα 16.»

«Δεν μπορούν να λύσουν το μεταναστευτικό, αλλά θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη.»

«Πρωθυπουργός χωρίς πυξίδα»

Η αρχηγός των Τόρις επανέφερε και παλαιότερα παραδείγματα, αναφερόμενη στην απόφαση του πρωθυπουργού να καταβάλει 35 δισ. στερλίνες σε αποζημιώσεις προς τον Μαυρίκιο και να παραχωρήσει τα νησιά Τσάγκος.

«Όλα όσα βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα ενός πρωθυπουργού που δεν έχει σχέδιο για τη χώρα και καμία κρίση. Θα περάσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια ικανοποιώντας τα “hobby horses” της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών για να μείνει στην εξουσία και θα αφήσει σε εμάς ένα τεράστιο χάος να καθαρίσουμε», τόνισε.