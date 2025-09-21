Γκίντεον Σάαρ για αναγνώριση Παλαιστίνης από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία: Αποτελεί «ανταμοιβή για την τζιχαντιστική Χαμάς»

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τις χώρες της Κοινοπολιτείας, δηλαδή Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία, αποτελεί «ανταμοιβή» για τη Χαμάς, λέει το Ισραήλ.

«Η αναγνώριση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανταμοιβή για την τζιχαντιστική Χαμάς», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, «ενθαρρυμένο από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα που συνδέεται με αυτήν στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Οι ίδιοι οι ηγέτες της Χαμάς παραδέχονται ανοιχτά: αυτή η αναγνώριση είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα, ο «καρπός» για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», συνεχίζει το υπουργείο στο X.

«Μην αφήσετε την ιδεολογία των τζιχαντιστών να υπαγορεύσει την πολιτική σας».

«Μέρος του προβλήματος» η Παλαιστινιακή Αρχή

Ακόμη, αναφέρει στην δήλωσή του: «Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν τήρησε καμία από τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της. Δεν σταμάτησε ούτε την υποκίνηση, ούτε την πολιτική πληρωμής για φόνο, ούτε έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας – όπως αποδείχθηκε πρόσφατα με την ανακάλυψη ρουκετών και πυραύλων κοντά στη Ραμάλα την περασμένη εβδομάδα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή και εμπόδισαν ανώτερους αξιωματούχους της να εισέλθουν στο έδαφός της».

Με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών να επισημαίνει: «Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ δεν θα δεχτεί κανένα αποσπασματικό και φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να την αναγκάσει να αποδεχτεί απροστάτευτα σύνορα».

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Οι δηλώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία νωρίτερα σήμερα, με τις οποίες ανακοινώθηκε η αναγνώριση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, τόνισαν όλες ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση ή ασφάλεια της.

