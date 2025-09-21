Συρία: Διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στις 5 Οκτωβρίου

Η Συρία θα διεξαγάγει τις πρώτες βουλευτικές εκλογές υπό τη νέα κυβέρνηση στις 5 Οκτωβρίου, μετέδωσε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Οι πρώτες, μετά την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, βουλευτικές εκλογές στη Συρία, δεν θα διεξαχθούν σε τρεις επαρχίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, είχε ανακοινώσει η εκλογική επιτροπή από τον Αύγουστο, χωρίς όμως την οριστική τότε ημερομηνία των εκλογών.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της ανώτατης εκλογικής επιτροπής, Χάσαν αλ Νταγίμ, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) πως οι εκλογές θα αναβληθούν στη νότια επαρχία Σουέιντα καθώς και στις επαρχίες Χασάκε και Ράκα στη βορειοανατολική Συρία λόγω «προκλήσεων ασφαλείας».

Θα διορίζεται το ένα τρίτο των βουλευτών

Υπενθυμίζεται δε ότι ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σαράα επικύρωσε διάταγμα σχετικά με ένα προσωρινό εκλογικό σύστημα με το οποίο έχει την εξουσία να διορίζει το ένα τρίτο των 210 μελών της Βουλής. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα θα επιλέγονται από εκλογικά σώματα.