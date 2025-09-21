Logo Image

Μαχμούντ Αμπάς: Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία είναι ένα βήμα προς μια «διαρκή» ειρήνη

Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Δήλωσή του μετά την ανακοίνωση από τον Κιρ Στάρμερ περί αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

