Τσακ Σούμερ: «Οδός προς τη δικτατορία» οι δηλώσεις Τραμπ για διώξεις των αντιπάλων του

Ο επικεφαλής των μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία Τσακ Σούμερ κατήγγειλε σήμερα την «οδό προς τη δικτατορία» που ακολουθεί, όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την άσκηση πίεσης, χθες, Σάββατο, από τον αμερικανό πρόεδρο ώστε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ασκήσει διώξεις σε πολιτικούς αντιπάλους του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει αυτό το υπουργείο «ένα εργαλείο που θα επιτεθεί στους εχθρούς του, είτε είναι ένοχοι είτε όχι, και οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν είναι καθόλου», δήλωσε στο CNN ο αντιπολιτευόμενος γερουσιαστής. «Είναι η οδός προς τη δικτατορία. Είναι αυτό που κάνουν οι δικτάτορες. Είναι πολύ ανησυχητικό και καταστροφικό για τη δημοκρατία μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ