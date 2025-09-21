Logo Image

Live: Ημέρα -ορόσημο για την Παλαιστίνη με αναγνώριση κράτους από Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά – Σφοδρή αντίδραση Ισραήλ, ζοφερή πραγματικότητα στο έδαφος

Κόσμος

REUTERS/Isabel Infantes

Συνεχής ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις

Τρεις μεγάλες δυτικές χώρες αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης – σε μία κίνηση που αναμένεται να έχει συνέχεια από άλλες δυνάμεις.  Πρόκειται για μία άσκηση πίεσης στο Ισραήλ να αποδεχθεί κατάπαυση πυρός στη Γάζα και ταυτόχρονα προσπάθεια να δοθεί πνοή στη λύση των δύο κρατών.

Την απόφαση της Βρετανίας ανακοίνωσε με διάγγελμά του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός της χώρας Κιρ Στάρμερ. Είχε προηγηθεί ο Καναδάς – πρώτη χώρα του G7 που έκανε το βήμα – και ακολούθησε η Αυστραλία.

Η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν άμεση. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος». O Μπεν Γκβιρ ζητάει άμεση προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. 

Αντίθετα, η Παλαιστινιακή Αρχή χαρακτηρίζει την κίνηση «μη αναστρέψιμο βήμα» προς την ανεξαρτησία. Όμως η εικόνα επί του πεδίου είναι ζοφερή: η Γάζα έχει μετατραπεί σε ερείπια, η Δυτική Όχθη πνίγεται στον οικονομικό στραγγαλισμό και οι εποικισμοί επεκτείνονται. Την ώρα που αναγνωρίζεται στα χαρτιά, η Παλαιστίνη «σβήνει» στο έδαφος, προειδοποιούν ειδικοί.

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

