Μπεν Γκβίρ: Θα προτείνω «άμεση» προσάρτηση της Δυτικής Όχθης ως απάντηση στην αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σε απάντηση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

«Η αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία ενός «παλαιστινιακού» κράτους, ως βραβείο για τους δολοφονικούς τρομοκράτες Νούχμπα, απαιτεί άμεσα αντίμετρα», τόνισε ο Μπεν Γκβιρ, ζητώντας «την άμεση εφαρμογή της κυριαρχίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (το βιβλικό όνομα για τις περιοχές που είναι γνωστές συλλογικά ως Δυτική Όχθη) και την πλήρη διάλυση της «παλαιστινιακής» αρχής».

Η δύναμη Νούχμπα είναι η επίλεκτη μονάδα της Χαμάς που ηγήθηκε της επίθεσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Σκοπεύω να υποβάλω πρόταση για την εφαρμογή της κυριαρχίας στην επερχόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου», πρόσθεσε.

Κι άλλα μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου ζητούν προσάρτηση της Δυτικής Όχθης

Τον Μπεν Γβιρ συμμερίζεται και ο Γιτζάκ Βάσερλαουφ του κόμματός του, Ότζμα Γεχουντίτ, ο οποίος ηγείται του Υπουργείου Νεγκέβ, Γαλιλαίας και Εθνικής Ανθεκτικότητας.

«Η Γη του Ισραήλ ανήκει αποκλειστικά στον λαό του Ισραήλ – δεν υπάρχει παλαιστινιακός λαός και παλαιστινιακό κράτος», δηλώνει ο Βάσερλαουφ.

Σκληροπυρηνικά μέλη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητούν την προσάρτηση της αμφισβητούμενης περιοχής σε απάντηση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από τις δυτικές δυνάμεις. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς αποκάλυψε μια πρόταση για το Ισραήλ να προσαρτήσει το 82% της Δυτικής Όχθης σε μια προσπάθεια να αποτρέψει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Λίγο αργότερα, ενώ υπέγραφε μια συμφωνία για την προώθηση ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης των οικισμών, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος· αυτό το μέρος μας ανήκει».

Πηγή: Times of Israel