Logo Image

Παλαιστινιακή Αρχή: Η αναγνώριση του κράτους φέρνει πιο κοντά την ανεξαρτησία

Κόσμος

Παλαιστινιακή Αρχή: Η αναγνώριση του κράτους φέρνει πιο κοντά την ανεξαρτησία

EPA/MICK TSIKAS/File Photo

Η πρώτη αντίδραση μετά την αναγνώριση από Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, τόνισε ότι οι χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος αυτή την εβδομάδα κάνουν ένα μη αναστρέψιμο βήμα που διατηρεί τη λύση των δύο κρατών και φέρνει πιο κοντά την παλαιστινιακή ανεξαρτησία και κυριαρχία.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα σήμερα ένα παλαιστινιακό κράτος, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με άλλα έθνη σε μια κίνηση που στοχεύει στην αναζωογόνηση της δυναμικής για μια λύση δύο κρατών, αλλά η οποία έχει επικριθεί από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τώρα είναι η ώρα. Αύριο είναι μια ιστορική ημερομηνία πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε. Δεν είναι το τέλος», λέει ο Σαχίν σε δημοσιογράφους στη Ραμάλα.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube