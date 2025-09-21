Παλαιστινιακή Αρχή: Η αναγνώριση του κράτους φέρνει πιο κοντά την ανεξαρτησία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, τόνισε ότι οι χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος αυτή την εβδομάδα κάνουν ένα μη αναστρέψιμο βήμα που διατηρεί τη λύση των δύο κρατών και φέρνει πιο κοντά την παλαιστινιακή ανεξαρτησία και κυριαρχία.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα σήμερα ένα παλαιστινιακό κράτος, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με άλλα έθνη σε μια κίνηση που στοχεύει στην αναζωογόνηση της δυναμικής για μια λύση δύο κρατών, αλλά η οποία έχει επικριθεί από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τώρα είναι η ώρα. Αύριο είναι μια ιστορική ημερομηνία πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε. Δεν είναι το τέλος», λέει ο Σαχίν σε δημοσιογράφους στη Ραμάλα.

Πηγή: Reuters