Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος

Με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

«Σήμερα, για να αναβιώσει η ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα – ως πρωθυπουργός αυτής της σπουδαίας χώρας – ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης», λέει σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Και πρόσθεσε: «Ενώπιον της αυξανόμενης φρίκης στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

«Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές και προστατευμένο Ισραήλ δίπλα σε ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – προς το παρόν δεν έχουμε κανένα από τα δύο».

Στη συνέχεια, συνεχίζει λέγοντας ότι η στιγμή για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους «έχει πλέον φτάσει».

«Έτσι, σήμερα, για να αναβιώσει η ελπίδα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών, δηλώνω ξεκάθαρα, ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης».

Στάρμερ: «Δεν επιβραβεύουμε τη Χαμάς»

Ακόμη, ανάφερε ότι έχει συναντήσει βρετανικές οικογένειες ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα και βλέπει «τα βασανιστήρια που υφίστανται κάθε μέρα» και τον πόνο που χτυπά βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων στο Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως, είπε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να τους κρατήσουμε σπίτι».

«Η έκκλησή μας για μια γνήσια λύση δύο κρατών είναι ακριβώς το αντίθετο από το μισητό όραμα [της Χαμάς]», συμπλήρωσε.

«Αυτή η λύση δεν είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς», προσθέτει, επειδή σημαίνει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει μέλλον, κανένα ρόλο στην κυβέρνηση και κανένα ρόλο στην ασφάλεια.

Κάρνεϊ: Υπόσχεση ενός ειρηνικού μέλλοντος

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρουμε τη σύμπραξή μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κάρνεϊ.

Παλαιστινιακός κράτος αναγνώρισε και η Αυστραλία

Η Αυστραλία αναγνώρισε επίσης σήμερα επισήμως το Κράτος της Παλαιστίνης, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Η Αυστραλία αναγνωρίζει την Παλαιστίνη μαζί με τον Καναδά και τη Βρετανία στο πλαίσιο μας προσπάθειας για την αναβίωση της λύσης των δύο κρατών, η οποία αρχίζει με μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται εκεί, αναφέρει ο Αλμπανέζι στη δήλωση που εξέδωσε από κοινού με την αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

«Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην Παλαιστίνη», προστίθεται στη δήλωση.

Παλαιστίνη: Αναγνωρίζεται στα χαρτιά, χάνεται στο έδαφος

Σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αναμένεται να προχωρήσουν στη συνέλευση του ΟΗΕ η Γαλλία και ακόμη 10 χώρες.

Ο Economist σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Η Παλαιστίνη είναι αγνώριστη στο έδαφος. Ο ΟΗΕ στήνει ένα κράτος που σβήνει από την πραγματικότητα».

Ο ισραηλινός στρατός έχει μετατρέψει τη Γάζα σε κατεχόμενη έρημο, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς στερεί από την Παλαιστινιακή Αρχή τα φορολογικά έσοδα που τη συντηρούν.

Ο χάρτης που παρουσίασε στις 3 Σεπτεμβρίου απεικονίζει ένα «Μεγάλο Ισραήλ», με τους Παλαιστινίους περιορισμένους σε έξι θύλακες, απομονωμένους μεταξύ τους.