Νετανιάχου για Γ.Σ. ΟΗΕ: Θα απαντήσουμε στις κινήσεις για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους εντός των επόμενων ημερών

Πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στις εκκλήσεις για την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους στη διάσκεψη των παγκόσμιων ηγετών τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «αγώνα» ενάντια στην κίνηση αυτή, η οποία, όπως λέει, θα «έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη [του Ισραήλ]».

«Στον ΟΗΕ, θα παρουσιάσω την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια του Ισραήλ, αλλά είναι και η αντικειμενική αλήθεια στον δίκαιο αγώνα μας ενάντια στις δυνάμεις του κακού και στο όραμά μας για πραγματική ειρήνη – ειρήνη μέσω της δύναμης», λέει ο Νετανιάχου στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, υπενθυμίζοντας στους υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Θα πρέπει επίσης να αγωνιστούμε στον ΟΗΕ και σε όλους τους άλλους τομείς ενάντια στην ψευδή προπαγάνδα που στρέφεται εναντίον μας και στις εκκλήσεις για την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους – η οποία θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», συνεχίζει, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες παρατηρήσεις ότι τα έθνη που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση ανταμείβουν τις τρομοκρατικές πράξεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Τις επόμενες ημέρες η απάντηση του Ισραήλ – Η συνάντηση με Τραμπ

«Η διεθνής κοινότητα θα ακούσει νέα μας για αυτό τις επόμενες ημέρες», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα συναντηθώ με τον φίλο μου, τον Πρόεδρο Τραμπ. Αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που θα συναντηθώ μαζί του από την έναρξη της δεύτερης θητείας του — περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παγκόσμιο ηγέτη. Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε», λέει ο Νετανιάχου.

Πηγή: Times of Israel