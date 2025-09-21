Ο Πάπας Λέων εκφράζει την αλληλεγγύη του στους Παλαιστίνιους και τη «μαρτυρική γη» της Γάζας

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε στο τέλος της προσευχής της Κυριακής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την αλληλεγγύη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς τον παλαιστινιακό λαό της «μαρτυρικής γης» της Γάζας και ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση».

Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους καθολικών ενώσεων που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου πίσω από ένα πανό που έγραφε «Ειρήνη για τη Γάζα», ο ποντίφικας χαιρέτισε «τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ’ αυτή τη μαρτυρική γη» της Γάζας.

«Το επαναλαμβάνω: δεν υπάρχει μέλλον θεμελιωμένο πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία, την εκδίκηση», συνέχισε. «Οι λαοί έχουν ανάγκη ειρήνη», πρόσθεσε χειροκροτούμενος από τους πιστούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ