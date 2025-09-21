Η φον ντερ Λάιεν δεν σκέφτεται να γίνει Καγκελάριος της Γερμανίας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές της Γερμανίας το 2027.

«Είμαι πλήρως αφοσιωμένη στα καθήκοντά μου ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είμαι διαθέσιμη για άλλες θέσεις», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε γραπτές απαντήσεις σε ερωτήσεις από μέσα ενημέρωσης της Leading European Newspaper Alliance.

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία επαναδιορίστηκε επικεφαλής της Επιτροπής πέρυσι, κατέχει τη θέση από το 2019.

Δημοσιεύματα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αυτό το καλοκαίρι έγραφαν ότι μπορεί να εγκαταλείψει την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ πριν από το τέλος της θητείας της – το 2029 – για να θέσει υποψηφιότητα για τη γερμανική προεδρία.

«Οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα ασφαλές παρόν και μέλλον»

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν στη συνέντευξη κυμαίνονταν από την άμυνα, την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και την κατάσταση στη Γάζα.

Η φον ντερ Λάιεν επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει «πραγματική ασφάλεια» για το Ισραήλ, ενώ όλοι οι Παλαιστίνιοι αξίζουν «ένα ασφαλές παρόν και μέλλον».

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι η λύση των δύο κρατών είναι «η μόνη προοπτική για διαρκή ειρήνη στην περιοχή». Οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης τον τελευταίο μήνα αποτελούν «μια σαφή προσπάθεια υπονόμευσης» αυτής της λύσης, είπε.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει μια δέσμη «στοχευμένων και αναλογικών μέτρων» κατά του Ισραήλ μετά από ευρήματα για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, είπε. Ωστόσο, «γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να βρεθούν πλειοψηφίες», αναγνώρισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.