Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Δεκάδες πτήσεις ακυρώνονται, μεγάλες καθυστερήσεις

Συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, κυρίως στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο μετά την κυβερνοεπίθεση του Σαββάτου, με το αεροδρόμιο της βελγικής πρωτεύουσας να ανακοινώνει πως ακυρώνονται τουλάχιστον οι μισές πρωινές πτήσεις.

Για να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις, αρχικά ζητήθηκε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το ήμισυ των 257 προγραμματισμένων αναχωρήσεων της ημέρας.

Τελικά, για την ώρα έχουν ακυρωθεί 38 πτήσεις και έξι εκτρέπονται.

Έχει κληθεί επιπλέον προσωπικό, αλλά τα προβλήματα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις λειτουργίες, καθώς το check-in πρέπει να γίνεται χειροκίνητα.

Το αεροδρόμιο προειδοποιεί για μεγάλους χρόνους αναμονής και καθυστερήσεις, χωρίς να διαφαίνεται λύση.

Δεκάδες πτήσεις έχουν καθυστερήσει.

Εικόνες από το Χίθροου του Λονδίνου δείχνουν ταξιδιώτες να περιμένουν εγκλωβισμένοι σε τεράστιες ουρές, υπαλλήλους να εκδίδουν χειρόγραφα κάρτες επιβίβασης και αποσκευές στοιβαγμένες, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα αδυνατούσε να τις καταγράψει.

Η Collins Aerospace, που ανήκει στον αμερικανικό όμιλο RTX (πρώην Raytheon Technologies), ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία αφορά αποκλειστικά τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διαχείριση των αποσκευών.

Κομισιόν: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ρόλο στη διαχείριση του εναέριου χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση».

Εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για «ευρεία ή σοβαρή» επίθεση και ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια για την «αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών».

