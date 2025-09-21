Στρασβούργο: Φωτιά σε πολυκατοικία – Ένας νεκρός, 9 τραυματίες, μία αγνοούμενη

Το Σάββατο το απόγευμα, ένα διώροφο κτίριο έπιασε φωτιά στο Στρασβούργο στη Γαλλία, στη συνοικία Koenigshoffen (δυτικά).

Όταν έφτασαν στο σημείο οι περίπου εξήντα πυροσβέστες που είχαν αποσταλεί, η φωτιά είχε «εξαπλωθεί», όπως αναφέρει η εφημερίδα Dernières Nouvelles d’Alsace.

Φλόγες ύψους αρκετών μέτρων και πυκνός καπνός ανάγκασαν έναν κάτοικο να καταφύγει στην οροφή, από όπου και διασώθηκε. Ένας άλλος, σε αναπηρικό καροτσάκι, πέθανε στο διαμέρισμά του.

Μια γυναίκα αγνοείται, χωρίς να είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ότι βρισκόταν στο σπίτι της τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Εννέα άλλα άτομα, επτά ενήλικες και δύο παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τις υπηρεσίες διάσωσης και νοσηλεύτηκαν μετά από δηλητηρίαση από τον καπνό.

Η ζωή τους δεν κινδυνεύει πλέον.

Πηγή: Le Figaro