ΗΠΑ: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η κηδεία Κερκ – Ομιλίες Τραμπ και Βανς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα μιλήσουν στη μεγάλη νεκρώσιμη τελετή που θα γίνει σήμερα για τον Τσάρλι Κερκ.

Οι διοργανωτές ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες ότι δεν θα μπορούν να εισέλθουν με τσάντες. Τους ζητούν να έρθουν ντυμένοι σε ένα από τα τρία χρώματα της αμερικανικής σημαίας, κόκκινο, λευκό ή μπλε. Αντί να φέρουν λουλούδια, τους προσκαλούν να κάνουν μια δωρεά στο Turning Point USA.

Η μεγάλη αυτή εκδήλωση στη μνήμη του θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) σε στάδιο, χωρητικότητας 63.400 ανθρώπων, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όπου ζούσε ο Κερκ με την οικογένειά του.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να παραστούν, με τον Τραμπ και τον Βανς να έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσουν επικήδειους στο πλευρό της χήρας του Κερκ, Έρικα.

Κι άλλοι εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν εκφράσει την επιθυμία να παραστούν στην κηδεία του, όπως και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ.

Πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας αναμένεται να ληφθούν στη μεγάλη αυτή νεκρώσιμη τελετή που θα γίνει για τον Κερκ εν μέσω οξυμένων πνευμάτων στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του.

Ο 31χρονος Κερκ δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο. Αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή.

Πηγή: Le Figaro