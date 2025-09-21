Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν από τα πανεπιστήμια βιβλία γραμμένα από γυναίκες

Το «φιλελεύθερο» καθεστώς των Ταλιμπάν προχωρά σε ακόμη μια πρωτοφανή απαγόρευση, αφαιρώντας βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το πανεπιστημιακό εκπαιδευτικό σύστημα στο Αφγανιστάν, στο πλαίσιο ενός νέου απαγορευτικού μέτρου που έχει επίσης θέσει εκτός νόμου τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Περίπου 140 βιβλία γραμμένα από γυναίκες – συμπεριλαμβανομένων τίτλων όπως «Ασφάλεια στο Χημικό Εργαστήριο» – ήταν μεταξύ των 680 βιβλίων που κρίθηκαν «επικίνδυνα» λόγω ύφους κατά της Σαρίας και κατά των Ταλιμπών.

Στα πανεπιστήμια ανακοινώθηκε επίσης ότι δεν επιτρέπεται πλέον να διδάσκουν 18 μαθήματα, με έναν αξιωματούχο των Ταλιμπάν να δηλώνει ότι «συγκρούονται με τις αρχές της σαρίας και την πολιτική του συστήματος».

Το διάταγμα είναι το τελευταίο μιας σειράς περιορισμών που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν από την επιστροφή τους στην εξουσία πριν από τέσσερα χρόνια, μετά την άτακτη αποχώρηση των Αμερικανών.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, το ίντερνετ μέσω οπτικής ίνας απαγορεύτηκε σε τουλάχιστον 10 επαρχίες κατόπιν διαταγής του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με αξιωματούχους, είχε ως στόχο την πρόληψη της ανηθικότητας.

Απαγορεύσεις στα κορίτσια

Ενώ οι κανόνες έχουν επηρεάσει πολλούς τομείς της ζωής, οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πληγεί ιδιαίτερα: τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη, ενώ ένας από τους τελευταίους δρόμους για περαιτέρω εκπαίδευση τους έκλεισε στα τέλη του 2024, όταν τα μαθήματα μαιευτικής σταμάτησαν αθόρυβα.

Τώρα, ακόμη και τα πανεπιστημιακά μαθήματα που αφορούν τις γυναίκες έχουν στοχοποιηθεί: έξι από τα 18 απαγορευμένα μαθήματα αφορούν συγκεκριμένα τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων «Φύλο και Ανάπτυξη», «Ο Ρόλος των Γυναικών στην Επικοινωνία» και «Κοινωνιολογία των Γυναικών».

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει δηλώσει ότι σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με την ερμηνεία της για την αφγανική κουλτούρα και τον ισλαμικό νόμο.

Πηγή: BBC