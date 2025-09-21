Ισοπεδώνεται η Γάζα: Για 87 νεκρούς από τις ισραηλινές επιθέσεις, κάνουν λόγο οι Παλαιστίνιοι

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε το Σάββατο τις ανελέητες επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας και στην ευρύτερη περιοχή της Λωρίδας, σκοτώνοντας 60 Παλαιστίνιους και καταστρέφοντας δρόμους, υπόγειες διόδους και υποδομές.

Η πολιτική προστασία πάντως έκανε λόγο για τουλάχιστον 87 νεκρούς χθες σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, 70 στην πόλη. Οι πληροφορίες λόγω της κατάστασης είναι δύσκολο να επαληθευτούν ακόμη και από τα διεθνή πρακτορεία που έχουν στην περιοχή ανταποκριτές.

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα την ώρα που 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και ο Καναδάς, προγραμματίζουν να αναγνωρίσουν επίσημα την ανεξαρτησία του παλαιστινιακού κράτους τη Δευτέρα, πριν από την ετήσια συνάντηση των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ, που ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης της Γάζας, βομβαρδίζουν τις περιοχές Sheikh Radwan και Tel Al-Hawa, από όπου θα μπορούν να προχωρήσουν προς τα κεντρικά και δυτικά τμήματα της πόλης.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της πόλης της Γάζας έχει καταφύγει σε αυτά τα μέρη. Ο στρατός εκτιμά ότι έχει κατεδαφίσει έως και 20 πολυώροφα κτίρια στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πιστεύει επίσης ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η ισλαμιστική Χαμάς, που ελέγχει τη Γάζα, αμφισβητεί αυτό το στοιχείο, λέγοντας ότι έχουν φύγει λιγότεροι από 300.000 και ότι περίπου 900.000 παραμένουν, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών ομήρων.

ΣτοTelegram, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσίευσε νωρίτερα μια εικόνα τύπου μοντάζ με Ισραηλινούς ομήρους, προειδοποιώντας ότι η ζωή τους κινδυνεύει λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.

Η Χαμάς εκτιμά επίσης ότι από τις 11 Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 1.800 κτίρια κατοικιών στην πόλη της Γάζας και έχει καταστρέψει περισσότερες από 13.000 σκηνές που στέγαζαν εκτοπισμένες οικογένειες.

Να σκοτωθούν στη Γάζα ή στη διαδρομή;

Σε σχεδόν δύο χρόνια μάχης, η ισραηλινή επίθεση έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, έχει εξαπλώσει την πείνα, έχει καταστρέψει τα περισσότερα κτίρια και έχει εκτοπίσει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, σε πολλές περιπτώσεις περισσότερες από μία φορές.

Ο ισραηλινός στρατός «θέλει να εκτοπίσει διά της βίας τους πάντες για να καταστρέψει την πόλη της Γάζας και να την κάνει δεύτερη Μπέιτ Χανούν ή Ράφα, αβίωτη για τα επόμενα εκατό χρόνια», εκτίμησε ο Μοχάμεντ Νάσαρ.

Παρά τις διαταγές να φύγουν εσπευσμένα και τους βομβαρδισμούς, πολλές οικογένειες αρνούνται ή αδυνατούν να φύγουν. Η διαδρομή κοστίσει ακριβά για κάποιους. Άλλοι λένε πως δεν ξέρουν ή δεν έχουν πού να πάνε.

Κάτοικοι που έφυγαν από την πόλη αφηγήθηκαν πως χρειάστηκαν πάνω από δώδεκα ώρες για να φθάσουν στις περιοχές του νότου οι οποίες υποδείχτηκαν από τον ισραηλινό στρατό. Οι τιμές για τη διαδρομή δεν σταματούν να αυξάνονται. Πλέον κάποιοι ιδιοκτήτες φορτηγών ζητούν από 1.500 ως 2.000 δολάρια για να κάνουν το δρομολόγιο, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το AFP.

«Θέλουμε να φύγουμε αλλά δεν έχουμε χρήματα», είπε η Ραΐντα αλ Αμαρίν, που ξύπνησε το πρωί από τους κρότους των εκρήξεων.

«Δεν έχουμε ούτε δέκα σέκελ για να αγοράσουμε ψωμί. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα μείνουμε — είτε θα μας σκοτώσουν ή κάποιος θα βρει λύση για μας».

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως οι κάτοικοι που φεύγουν θα βρουν τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα σε ζώνη που χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική» στο αλ Μαουάσι, στον νότο.

Όμως η περιοχή αυτή, παρότι παρουσιάζεται ως ασφαλής, βομβαρδίστηκε επανειλημμένα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τοπικές πηγές.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ