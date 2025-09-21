Η Βρετανία αναγνωρίζει σήμερα το Παλαιστινιακό Κράτος, παρά τις αντιδράσεις των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία θα αναγνωρίσει σήμερα κράτος της Παλαιστίνης, παρά τις σθεναρές πιέσεις των ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε τον Ιούλιο πως η χώρα του θα αναγνώριζε κράτος της Παλαιστίνης με την ευκαιρία της 80ής Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο, εκτός εάν το Ισραήλ λάμβανε σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό όχι απλά δεν έχει γίνει, αλλά η κατάσταση έχει σαφώς επιδεινωθεί. Έτσι, ο Στάρμερ αναμένεται να επικυρώσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με δημοσιεύματα του BBC, της Guardian και του Press Association.

Ο Κιρ Στάρμερ λέει πως με το διάβημα αυτό η Βρετανία επιδιώκει να προωθήσει αληθινή ειρηνευτική διαδικασία. Αντιδρώντας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κατηγόρησε πως επιβραβεύει την «τερατώδη τρομοκρατία» και ασκεί πολιτική κατευνασμού έναντι της «τζιχαντιστικής» ιδεολογίας.

Το Εργατικό Κόμμα υπογραμμίζει συνεχώς ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους δεν αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς και ξεκαθάρισε ότι αυτή δεν θα έχει κανένα ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας. Αναμένεται ότι η κυβέρνηση θα επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις στη Χαμάς και έχει εντείνει τις απαιτήσεις για την απελευθέρωση των ομήρων.

Ο Ντέιβιντ Λάμι, αναπληρωτής πρωθυπουργός που θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γενική Συνέλευση, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι συνέπεια της σοβαρής επέκτασης που παρατηρούμε στη Δυτική Όχθη, της βίας των εποίκων που παρατηρούμε στη Δυτική Όχθη και της πρόθεσης και των ενδείξεων που παρατηρούμε για την κατασκευή, για παράδειγμα, του επικοιστικού έργου E1, το οποίο θα καταστρέψει κάθε πιθανότητα για μια λύση δύο κρατών».

Συνεχίζεται η αιματοχυσία

Η αναγνώριση αναμένεται την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει χερσαία και αεροπορική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Το Ισραήλ σφυροκοπά την πόλη της Γάζας, μεταξύ άλλων με επιθέσεις που, προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 34 ατόμων. Αργότερα στο Ισραήλ, χιλιάδες διαδηλωτές ένωσαν τις φωνές τους με τις οικογένειες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, απαιτώντας από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαπραγματευτεί.

Στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ με τη συμμετοχή ηγετών από όλο τον κόσμο. Ο Στάρμερ βρέθηκε σε αντίθεση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κίνηση αυτή, καθώς η Ουάσινγκτον αντιτίθεται στην επίσημη αναγνώριση του κράτους.

Η πίεση εντάθηκε στον βρετανό πρωθυπουργό αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε πως το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακολουθούμενο από περίπου δέκα ακόμη χώρες.

Περίπου τα τρία τέταρτα των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, την ίδρυση του οποίου ανακήρυξε η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1998.

