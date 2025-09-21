Λίβανος: Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα στον νότο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα το απόγευμα σε ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, παρά την εκεχειρία που ισχύει εδώ και σχεδόν δέκα μήνες μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε διασώστες να σπεύδουν στην περιοχή Μαρτζαγιούν, όπου τα υπολείμματα ενός απανθρακωμένου λευκού οχήματος βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου.

«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού κατά οχήματος στον δρόμο του Αλ Χαρντάλι σκότωσε έναν άνθρωπο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Ανακοίνωση των IDF

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «χτύπησε και εξουδετέρωσε έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ που συμμετείχε σε προσπάθειες συλλογής πληροφοριών» για τα ισραηλινά στρατεύματα στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ διεξάγει συχνά επιδρομές στον Λίβανο δηλώνοντας ότι στοχεύει τη Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε τον Νοέμβριο του 2024 έπειτα από έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών, εκ των οποίων δύο μήνες ανοιχτού πολέμου, με το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΜΠΕ