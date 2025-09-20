Ολλανδία: Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών κατά της μετανάστευσης – 30 συλλήψεις

Η ολλανδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να διαλύσει βίαιους διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης στη Χάγη το Σάββατο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τριάντα άτομα συνελήφθησαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Οι αρχές δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο περαιτέρω συλλήψεων τις επόμενες ημέρες, καθώς εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες.

Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαμαρτυρία που διοργάνωσε ένας δεξιός ακτιβιστής, απαιτώντας αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης και καταστολή των αιτούντων άσυλο, λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τις εθνικές εκλογές.

Μεγάλες ομάδες διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους κυματίζουν ολλανδικές σημαίες και σημαίες που συνδέονται με ακροδεξιές ομάδες, συγκρούστηκαν βίαια με την αστυνομία, πετώντας πέτρες και μπουκάλια, σύμφωνα με πλάνα του ραδιοτηλεοπτικού φορέα NOS.

Dutch police used tear gas and a water cannon to disperse violent anti-migration protesters in The Hague https://t.co/cw4bZQPYzP pic.twitter.com/3WE8heUNFf — Reuters (@Reuters) September 20, 2025

Εκτεταμένες ζημιές

Ένα περιπολικό πυρπολήθηκε και μια ομάδα διαδηλωτών απέκλεισε για λίγο έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο σημείο της διαδήλωσης.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι διαδηλωτές έσπασαν επίσης πολλά παράθυρα στα κεντρικά γραφεία του κεντροαριστερού κόμματος D66, το οποίο θεωρείται από πολλούς στην άκρα δεξιά ως κόμμα που υπηρετεί μια προοδευτική ελίτ.

Ο ηγέτης του D66, Ρομπ Γέτεν, δήλωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι οι ζημιές στο εσωτερικό ήταν εκτεταμένες.

«Αν νομίζετε ότι μπορείτε να μας εκφοβίσετε, καλή τύχη. Δεν θα αφήσουμε ποτέ εξτρεμιστές ταραχοποιούς να μας πάρουν την όμορφη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο αντιμεταναστευτικός λαϊκιστής Γκέερτ Βίλντερς, ο οποίος κέρδισε τις προηγούμενες εκλογές στην Ολλανδία και τις τελευταίες εβδομάδες διατήρησε το προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου, κλήθηκε να μιλήσει στη διαδήλωση, αλλά δεν παρευρέθηκε.

Αντ’ αυτού, καταδίκασε τη βία στο X, λέγοντας ότι η χρήση βίας κατά της αστυνομίας ήταν «εντελώς απαράδεκτη» και αποκαλώντας τους εμπλεκόμενους «ηλίθιους».

Πηγή: Reuters