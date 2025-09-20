Ζελένσκι: Τρεις νεκροί μετά από «μαζική» ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Ντνίπρο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε μια «μαζική» ρωσική αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως είπε, περιοχές σε όλη τη χώρα έγιναν στόχος στο πλαίσιο μιας «σκόπιμης στρατηγικής» για «εκφοβισμό αμάχων και καταστροφή των υποδομών μας», με μία άμεση πυραυλική επίθεση να αναφέρεται σε ένα κτίριο κατοικιών.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία αναφέρει ότι η Μόσχα εκτόξευσε 619 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η «μαζική επιδρομή» της χρησιμοποίησε «όπλα ακριβείας» και στόχευσε στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ρωσία: Τέσσερις νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones

Παράλληλα, η Ρωσία αναφέρει ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Σαμάρα. Το Κίεβο αναφέρει ότι έπληξε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου εκεί.

Πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου

Η Ουκρανία αναφέρει επίσης ότι ένα άλλο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου υπέστη ζημιές στη γειτονική περιοχή του Σαράτοφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ, Μικολάιφ, Τσερνιχόφ, Ζαπορίζια, Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας δέχτηκαν επίθεση από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Είπε ότι επλήγησαν «κατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις πολιτών».

Στην κεντρική πόλη Ντνίπρο, πρόσθεσε ο πρόεδρος, υπήρξε «άμεσο χτύπημα πυραύλου με πυρομαχικά διασποράς σε ένα ψηλό κτίριο κατοικιών».

Το BBC έχει επαληθεύσει πλάνα που δημοσιεύτηκαν σήμερα το πρωί και δείχνουν έναν πύραυλο εν πτήσει και μια πρόσκρουση, καθώς και φωτογραφίες ενός κτιρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές στην ίδια τοποθεσία στο Ντνίπρο.

Στη Ρωσία, ο περιφερειακός κυβερνήτης της Σαμάρα, Βιατσεσλάβ Φεντορίστσεφ, δήλωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν «ως αποτέλεσμα επίθεσης από εχθρικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Είπε ότι ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι τα drones του έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοκουϊμπίσεφσκ στην περιοχή Σαμάρα. Ανέφερε επίσης ότι το διυλιστήριο πετρελαίου Σαράτοφ χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη γειτονική περιοχή.

Οι διασυνοριακές επιδρομές με drones έχουν γίνει ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του πολέμου. Τον Ιούλιο, μια συνεχής επίθεση με ουκρανικά drones ανάγκασε το προσωρινό κλείσιμο όλων των αεροδρομίων της Μόσχας.

Η Ουκρανία στοχεύει ρωσικές πετρελαϊκές και βιομηχανικές υποδομές

Το Κίεβο στοχεύει συστηματικά ρωσικές πετρελαϊκές και άλλες βασικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη συνεχιζόμενη πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, η Μόσχα έχει κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις αεροπορικές επιθέσεις της στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – συνεχίζουν να ζητούν κατάπαυση του πυρός.

Συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ), που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από BBC