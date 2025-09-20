Απειλές Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Πάρτε πίσω τους κρατουμένους, αλλιώς το τίμημα θα είναι ανυπολόγιστο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύει απειλές εναντίον της Βενεζουέλας αν δεν δεν δεχθεί να πάρει πίσω κρατουμένους.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραμπ σημειώνει σε ανάρτησή του στο TruthSocial:

«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχτεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους ανθρώπους από ψυχιατρικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των χειρότερων ψυχιατρικών ιδρυμάτων στον κόσμο, που η «ηγεσία» της Βενεζουέλας έχει εξαναγκάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ακόμη και σκοτωθεί, από αυτά τα «τέρατα». ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΑΜΕΣΩΣ, Ή ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ!»