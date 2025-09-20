Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Ρωσικό δάκτυλο «βλέπουν» βρετανικά ΜΜΕ

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το check-in επιβατών, προσπαθούν να εξομαλύνουν την κατάσταση των πτήσεων, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε, ενώ την ίδια ώρα τα βρετανικά ΜΜΕ πιέζουν την κυβέρνηση Στάρμερ να απαντήσει αν υπάρχει υποψία ρωσικής εμπλοκής πίσω από την επίθεση.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι εργάζεται για την κατανόηση του αντίκτυπου του περιστατικού.

Ένας εκπρόσωπος είπε χαρακτηριστικά: «Συνεργαζόμαστε με την Collins Aerospace και τα επηρεαζόμενα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με τους συναδέλφους του Υπουργείου Μεταφορών και τις αρχές επιβολής του νόμου, για να κατανοήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο ενός περιστατικού.

«Όλοι οι οργανισμοί καλούνται να αξιοποιήσουν τις δωρεάν οδηγίες, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία του NCSC για να βοηθήσουν στη μείωση των πιθανοτήτων μιας κυβερνοεπίθεσης και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις διαδικτυακές απειλές».

Οι Φιλελεύθεροι πιέζουν την κυβέρνηση να ελέγξει εάν υπάρχει εμπλοκή της Ρωσίας

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έθεσαν το ζήτημα της ρωσικής εμπλοκής στην σημερινή κυβερνοεπίθεση.

Ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του κόμματος, Κάλουμ Μίλερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να προβεί σε δήλωση σχετικά με το αν πιστεύει ότι το Κρεμλίνο φέρει ευθύνη.

«Η κυβέρνηση πρέπει να προβεί άμεσα σε δήλωση σχετικά με το αν πιστεύει ότι υπήρξε ρωσική εμπλοκή σε αυτήν την κυβερνοεπίθεση.

«Μετά την κατάφωρη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, η κυβέρνηση πρέπει να διαπιστώσει επειγόντως εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιτίθεται τώρα στα κυβερνοσυστήματά μας.

«Εάν το Κρεμλίνο βρίσκεται πίσω από αυτήν την επίθεση, προκαλώντας χάος στο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιό μας, πρέπει να είμαστε σθεναροί στην αντίδρασή μας», πρόσθεσε.

Οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις

Το επίκεντρο αυτής της κυβερνοεπίθεσης φαίνεται να είναι η προσπάθεια δημιουργίας κοινωνικής αναστάτωσης και η υπονόμευση της εμπιστοσύνης του κοινού στην εξουσία, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας CyXel.

Δεν έχει υπάρξει ακόμη καμία υπόνοια για ransomware, αλλά αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι μέρος του τρόπου λειτουργίας, τόνισε ο Έντουαρντ Λιούις στο Sky News.

Δεν υπάρχει καμία ομάδα που να έχει αναλάβει την ευθύνη και είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες με οποιοδήποτε βαθμό εμπιστοσύνης, προσθέτει.

«Η απόδοση [ευθυνών] απαιτεί χρόνο. Απαιτούνται κατάλληλα εγκληματολογικά στοιχεία και αποδείξεις. Και ακόμα κι αν υπάρχει εμπλεκόμενος πολιτικός παράγοντας, είναι σπάνιο να βλέπουμε στην πραγματικότητα πολιτική απόδοση», υπογράμμισε.

Τα τρωτά σημεία τείνουν να εντοπίζονται στην αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία περιλαμβάνει τρίτους οργανισμούς με ασθενέστερη ασφάλεια, επισήμανε ο Λιούις.

«Είναι πιθανό να συμβαίνει αυτό να βλέπουμε εδώ», συμπλήρωσε.

Ακόμη, ανάφερε ότι «η ρύθμιση βρίσκεται στην ατζέντα της κυβέρνησης, αλλά δεν έρχεται αρκετά γρήγορα», ενώ σημείωσε ότι «η νέα τεχνολογία κυκλοφορεί στην αγορά χωρίς να δίνεται αρκετή έμφαση στην ασφάλεια».

Με πληροφορίες από SkyNews

