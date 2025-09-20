Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα συγκαλέσει συνάντηση για τη συμφωνία ασφαλείας με τη Συρία

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει συνάντηση την Κυριακή για να συζητήσει μια αναδυόμενη συμφωνία ασφαλείας με τη Συρία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ το βράδυ.

Υπάρχει η προσδοκία ότι μια νέα συμφωνία ασφαλείας θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στην οποία θα παραστούν τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα.

Πηγή: Times of Israel