Ισραήλ: Η Χαμάς πυροβόλησε ομάδα του ΟΗΕ που εργάζεται για τον νέο διάδρομο βοήθειας στη Γάζα

Ένοπλοι της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδων των Ηνωμένων Εθνών που εργάζονταν για τη δημιουργία ενός νέου διαδρόμου ανθρωπιστικής βοήθειας στη νότια Γάζα το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ (COGAT).

η COGAT αναφέρει ότι έλαβε μια αναφορά το Σαββατοκύριακο από εκπροσώπους του ΟΗΕ ότι κατά τη διάρκεια εργασιών για τη διάνοιξη μιας νέας διαδρομής για φορτηγά βοήθειας από το πέρασμα Kerem Shalom προς την ισραηλινή «ανθρωπιστική ζώνη» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, «ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς απείλησαν και πυροβόλησαν σκόπιμα μια ομάδα του ΟΗΕ που επιχειρούσε στο σημείο και την ανάγκασαν να φύγει από την περιοχή εργασίας».

«Αναφέρθηκε επίσης ότι οι τρομοκράτες κατέλαβαν οχήματα του ΟΗΕ και τα χρησιμοποίησαν για να τοποθετήσουν ένα φράγμα άμμου στη διαδρομή, προκειμένου να αποτρέψουν τη μελλοντική μετακίνηση φορτηγών βοήθειας στην ανθρωπιστική περιοχή», αναφέρει η COGAT.

Σύμφωνα με την COGAT, το όργανο του Υπουργείου Άμυνας που είναι αρμόδιο για τον συντονισμό της βοήθειας προς τη Γάζα, η νέα διαδρομή αποτελεί μέρος των ανθρωπιστικών προσπαθειών εν μέσω της επίθεσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στην Πόλη της Γάζας. Είχε προγραμματιστεί να ανοίξει τις επόμενες ημέρες για να «αυξηθεί ο αριθμός των φορτηγών βοήθειας που φτάνουν στην ανθρωπιστική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ιατρικού εξοπλισμού, σκηνών και προμηθειών στέγης, σύμφωνα με τον πληθυσμό που μετακινείται νότια από την Πόλη της Γάζας για την προστασία του».

Η Χαμάς «δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία των κατοίκων της Γάζας»

Ο επικεφαλής της COGAT, Υποστράτηγος Γασάν Αλιάν, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει: «Η Χαμάς αποδεικνύει επανειλημμένα ότι δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, αλλά μόνο για τα τρομοκρατικά της κίνητρα».

«Ακόμα και όταν το Κράτος του Ισραήλ συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς για να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ανθρωπιστικής βοήθειας, η Χαμάς προσπαθεί απεγνωσμένα να το ματαιώσει αυτό, εγκαταλείποντας έτσι για άλλη μια φορά τους κατοίκους που ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί και υποδουλώνοντάς τους για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της», προσθέτει.

Οι πυροβολισμοί εναντίον των ομάδων του ΟΗΕ στη νότια Γάζα έρχονται μετά την ανακοίνωση της COGAT ότι ένοπλοι της Χαμάς «ληστεύουν με απροκάλυπτο τρόπο» τέσσερα φορτηγά βοήθειας της UNICEF που μετέφεραν βρεφικό γάλα στην πόλη της Γάζας μια μέρα πριν.

Πηγή: Times of Israel