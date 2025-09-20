Μητέρες ομήρων κατά Νετανιάχου για την επιχείρηση στη Γάζα: «Στέλνει Εβραίους να σκοτώσουν Εβραίους για να διατηρήσει την κυριαρχία του»

Οι μητέρες των ομήρων που κρατούνται από τους τρομοκράτες της Χαμάς στη Γάζα καταδικάζουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου επειδή δεν εξασφάλισε την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία.

Η μητέρα του Ματάν Ζανγκάουκερ κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι, παρόλο που γνωρίζει ότι η επίθεση στην πόλη της Γάζας θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων, «αποφάσισε σκόπιμα να καταδικάσει τους πολίτες του σε θάνατο».

«Ο Νετανιάχου θα μείνει για πάντα στη μνήμη ως δολοφόνος για να παραμείνει στην εξουσία», λέει ο Εϊνάβ Ζανγκάουκερ σε δηλώσεις του προς τον Τύπο από την Πρωθυπουργική Κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Η μητέρα του ομήρου στρατιώτη Ματάν Ανγκρέστ ισχυρίζεται ότι ο Νετανιάχου «θα τον σκοτώσει ως ανθρώπινη ασπίδα για την κυριαρχία του».

«Ο Νετανιάχου στέλνει στρατιώτες για να σκοτώσουν τους αδελφούς τους που βρίσκονται σε αιχμαλωσία. Στέλνει Εβραίους για να σκοτώσουν Εβραίους για να διατηρήσει την κυριαρχία του», λέει η Ανατ Ανγκρέστ.

Απευθυνόμενη στον αρχηγό των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, η Ανγκρέστ τόνισε ότι γνωρίζει ότι η επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο αιχμαλώτων και ότι είναι δυνατό να επιτευχθεί μια συμφωνία που να διασφαλίζει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Τι είδους διοικητής είσαι; Στρατιώτης του Νετανιάχου που στέλνει τους υφισταμένους του σε παγίδες θανάτου;» πρόσθεσε.

Πηγή: Times of Israel