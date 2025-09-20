Προειδοποίηση Πεζεσκιάν μετά την επαναφορά κυρώσεων: Το Ιράν «δεν θα παραδοθεί ποτέ»

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπόσχεται ότι το Ιράν θα ξεπεράσει οποιαδήποτε επαναφορά κυρώσεων εναντίον του μέσω της λεγόμενης διαδικασίας snapback, αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε να μην άρει οριστικά τις κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

«Μέσω του «snapback» μπλοκάρουν τον δρόμο, αλλά οι εγκέφαλοι και οι σκέψεις είναι που ανοίγουν ή χτίζουν τον δρόμο», είπε ο Πεζεσκιάν σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

«Δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Μπορούν να χτυπήσουν το Νατάνζ ή το Φόρντο μας (πυρηνικές εγκαταστάσεις που δέχτηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο), αλλά δεν γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που έχτισαν και θα ανοικοδομήσουν το Νατάνζ», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

Η επαναφορά των κυρώσεων

Η κίνηση του Συμβουλίου Ασφαλείας έγινε την Παρασκευή, αφότου η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ξεκίνησαν μια διαδικασία 30 ημερών τον περασμένο μήνα για την επαναφορά των κυρώσεων, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι δεν τήρησε μια συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που είχε ως στόχο να την εμποδίσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αρνείται ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση.

«Δεν θα παραδοθούμε ποτέ μπροστά σε υπερβολικές απαιτήσεις, επειδή έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε την κατάσταση», φέρεται να δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: Reuters