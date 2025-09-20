Το Ισραήλ ζητά πίεση των ΗΠΑ στην Αίγυπτο για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στη χερσόνησο του Σινά

Το Ισραήλ ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν την Αίγυπτο για την στρατιωτική της ανάπτυξη στη χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 News, καθώς η Ιερουσαλήμ ισχυρίζεται ότι το Κάιρο συγκεντρώνει δυνάμεις εκεί, παραβιάζοντας τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ των χωρών.

Επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έθεσε το θέμα στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται σε επίσκεψη, και ότι οι φερόμενες παραβιάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης για μαχητικά αεροσκάφη και υπόγειων εγκαταστάσεων που φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση πυραύλων.

Οι ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πύραυλοι πράγματι αποθηκεύονται στις υπόγειες εγκαταστάσεις, η Αίγυπτος δεν έχει δώσει επαρκείς απαντήσεις όταν ρωτήθηκε.

«Αυτό που κάνουν οι Αιγύπτιοι στο Σινά είναι πολύ σοβαρό και ανησυχούμε πολύ», λέει μία από τις πηγές.

Πηγή: Times of Israel